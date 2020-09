Miền Bắc sắp đón không khí lạnh

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ. Mưa đã xuất hiện từ tối 6/9 tại Hà Nội và nhiều khu vực lân cận, có khả năng mở rộng ra các tỉnh miền núi trong 2 ngày tới.

Cụ thể, một rãnh áp thấp có trục đi qua vùng núi Bắc Bộ bị nén bởi áp cao lục địa ở phía bắc, xoáy thấp trên cao cũng dần hình thành. Do ảnh hưởng của hình thái này, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ mưa lớn.

Mưa tập trung vào đêm và sáng sớm với lượng phổ biến 50-120 mm/ngày. Miền núi có thể ghi nhận lượng mưa trên 150 mm, kèm nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Tại Hà Nội, mưa dông tiếp diễn từ đêm 6/9 đến ngày 8/9, cục bộ mưa to. Người dân cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kéo dài 2 ngày tới kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở ở miền núi và ngập úng đô thị. Ảnh: Phạm Thắng.



Về dự báo xa, cơ quan khí tượng cho biết không khí lạnh gia tăng hoạt động trong nửa cuối tháng 9 gây giảm nhiệt ở Bắc Bộ. Lúc này, người dân có thể cảm nhận rõ rệt tiết trời se lạnh của mùa thu.

Trước đó, ngày 4/9, Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai ghi nhận mức nhiệt thấp nhất tại Sa Pa là 12,9 độ C dù khu vực chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ này thấp chưa từng có trong chuỗi số liệu quan trắc cùng thời kỳ, kể từ năm 1957 đến nay.

Chuyên gia khí tượng nhận định nhiệt độ ở Sa Pa giảm sâu ngay từ đầu thu có thể là dấu hiệu cho thấy mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn nhiều so với mọi năm.

Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên duy trì thời tiết nắng nóng trong các ngày 7-9/9 với nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12h đến 16h.

Nửa cuối tháng 9, dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động mạnh. 1-2 xoáy thuận nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông trong thời gian này gây mưa lớn diện rộng cho Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên.

Cùng lúc, Tây Nguyên và Nam Bộ đang là thời kỳ mùa mưa nên cũng xuất hiện nhiều ngày có mưa rào. Mưa vừa và mưa to tiếp diễn tại khu vực trong thời gian tới với tổng lượng mưa cao hơn 15-25% so với cùng kỳ nhiều năm.

