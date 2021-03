Mâu thuẫn gia đình, nam thanh niên dùng dao sát hại bác dâu

Tối 7-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho hay nghi phạm dùng dao bầu đâm chết bà T.T.H. (SN 1969, trú tại số 35 ngõ Đặng Kim Nở, phường Cát Dài, quận Lê Chân) là Nguyễn Hoài Thương (SN 1991, trú tại ngõ Đặng Kim Nở) đã đến Công an phường Hà Phong, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đầu thú.

Khu vực xảy ra vụ trọng án

Hiện Công an quận Lê Chân đã có mặt tại TP Hạ Long để di lý đối tượng này về Hải Phòng phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào 11 giờ trưa 7-3, tại ngõ Đặng Kim Nở, do mâu thuẫn gia đình, Nguyễn Hoài Thương đã dùng dao đâm nhiều nhát bác dâu mình là bà T.H.H. Ra tay hành sự lạnh lùng, thấy nạn nhân gục chết trên vũng máu, Thương vứt hung khí lại hiện trường rồi bỏ trốn.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Cát Dài, Công an quận Lê Chân và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, sau khi bỏ trốn ra TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Hoài Thương đã đến Công an phường Hà Phong (TP Hạ Long) đầu thú.

