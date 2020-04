Mặc cảnh phục chụp ảnh 'câu like', nam thanh niên bị phạt 1 triệu đồng

Q. mặc cảnh phục chụp ảnh đăng Facebook để câu like

Ngày 29/4, thông tin từ Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiến hành xử phạt hành chính 1 triệu đồng đối với L.H.Q (SN 1990, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) vì vi phạm quy định sử dụng trái phép quân phục Công an Nhân dân theo Khoản 1, Điều 19, Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 25/4, Q. đăng tải hình ảnh bản thân mặc cảnh phục của công an lên tài khoản facebook cá nhân. Bức ảnh thu hút rất đông sự chú ý và nhiều lượt bình luận.

L.H.Q tại cơ quan công an.

Sau khi phát hiện hình ảnh Q. đăng tải có dấu hiệu giả mạo chiến sỹ Công an Nhân dân, Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành kiểm tra.

Qua trình xác minh cho thấy Q. chỉ là lao động tự do trên địa bàn, không phải cán bộ Công an. Q. được mời lên trụ sở Công an huyện làm việc ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Q. thừa nhận bản thân không phải là cán bộ Công an, vì thiếu hiểu biết nên đã đăng tải hình ảnh bản thân mặc quân phục Công an nhân dân lên Facebook với suy nghĩ đơn giản là để "câu like". Q. cũng cam kết sẽ không tái phạm.

Tác giả: THU HIỀN

Nguồn tin: Báo Tiền Phong