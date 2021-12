Lời khai gây phẫn nộ của nghi phạm sát hại dã man nữ sinh Học viện Ngân hàng

Liên quan vụ việc nữ sinh Học viện Ngân hàng bị người yêu cũ sát hại, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, nghi phạm được xác định là Hoàng Tuấn An, 19 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.

Nạn nhân là H.T.N.H., cùng 19 tuổi, trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng.

Tại cơ quan công an, Hoàng Tuấn An đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, An và nữ sinh H. có mối quan hệ tình cảm. Quá trình yêu đương, giữa hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Ngày 22/12, An có ý định sát hại H. Nghĩ là làm, đối tượng đã đi mua một con dao inox trong cửa hàng bán dao tại xã Dương Liễu. Khoảng 20h30 cùng ngày, An điều khiển xe máy đến nơi H. làm thêm ở đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm. Thời điểm đó, An đứng ngoài đường nhìn vào trong và thấy H. đang làm việc.

Xác định nữ sinh có đi làm, An điều khiển xe quay trở lại trước cửa nghĩa trang thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức để đợi H. đi qua. An lấy con dao trong cốp xe ra, đút vào túi quần chờ người yêu.

... Hiện trường vụ án mạng thương tâm (Ảnh: FB)



Đến 22h30 cùng ngày, nữ sinh đi xe máy về, An lao ra chặn xe. Hai bên có lời qua tiếng lại, dẫn tới cãi vã. Bất ngờ, An rút dao trong túi quần ra và đâm nhiều nhát khiến H. gục xuống, tử vong tại chỗ. Sau đó, đối tượng lấy dao tự đâm vào cổ mình với ý định tự sát.

Lúc này, anh Trần Anh Tuấn, 35 tuổi, trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức đi đến, nhìn thấy toàn bộ sự việc đã xông đến ghì An xuống đường, giật dao trên tay đối tượng ném ra chỗ khác. Lực lượng công an cũng có mặt ngay sau đó để khống chế, đưa nghi phạm về trụ sở làm việc.

Ông Hoàng Ngọc Tiến, bố nạn nhân, sáng 24/11 cho biết gia đình vừa lo xong hậu sự cho con gái. Theo ông Tiến, trưa 22/12, sau khi ăn cơm, H. đi làm thêm. Đến khoảng 22h30 cùng ngày khi ông đang ngủ thì nhận được thông tin con gái mình trong lúc đi làm về bị sát hại cách nhà khoảng hơn 1km.

Hiện, vụ việc đang tiếp được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Nhân

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị