Loạt cán bộ bộ GTVT dính sai phạm liên quan Út “trọc” thế nào?

Cựu Bộ trưởng bộ GTVT dính dáng thế nào đến thiệt hại trong việc thu phí cao tốc TP.HCM – Trung Lương?

Nguồn tin từ TAND TP.HCM cho biết, đã nhận được hồ sơ vụ án và lên lịch xét xử đối với các bị can Đinh La Thăng - cựu Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải; Nguyễn Hồng Trường, cựu Thứ trưởng; Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc” - cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, cựu Tổng giám đốc công ty Thái Sơn cùng 17 bị can khác do liên quan đến sai phạm tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Nhóm 20 bị can liên quan trong án bị truy tố về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty Cổ phần tập đoàn Yên Khánh, tổng công ty Cửu Long và các đơn vị liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Cựu Bộ trưởng Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố.

Hồ sơ vụ án thể hiện, dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bộ Giao thông vận tải được Thủ tướng giao là đơn vị chủ trì xây dựng đề án bán quyền thu phí, thực hiện chuyển giao quyền thu phí để hoàn trả ngân sách nhà nước đã đầu tư cho dự án.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện, cựu Bộ trưởng bộ GTVT thời điểm đó là bị can Đinh La Thăng đã thông qua mối quan hệ quen biết, vì mối quan hệ cá nhân, đã giới thiệu, đưa bị can Đinh Ngọc Hệ vào tiếp cận đề án, sau đó tạo điều kiện cho công ty của Hệ trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Theo đó, khi được Đinh La Thăng “tạo điều kiện”, Đinh Ngọc Hệ đã lợi dụng làm hồ sơ gian dối nhằm tham gia đấu giá quyền thu phí tại tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Sau khi trúng đấu giá, Hệ đã thực hiện thêm nhiều hành vi gian dối khác nhằm chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Cáo trạng xác định, bị can Đinh La Thăng là người nắm rõ các quy định pháp luật về quản lý tài sản nhà nước và chuyển giao quyền thu phí. Bị can nhận thức rõ đây là tài sản đặc thù có giá trị đặc biệt lớn, cần tìm kiếm đối tác có năng lực tài chính để tối ưu hóa việc bán quyền thu phí. Tuy nhiên, bị can Thăng lại tạo điều kiện cho Công ty của Út “trọc” là Công ty đang kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính mua quyền thu phí và trúng đấu giá theo giới thiệu ban đầu của Thăng.

VKS xác định, dự án đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, do vậy việc bán quyền thu phí là bán tài sản nhà nước. Bị can Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm chính về toàn bộ sai phạm của các cán bộ tại bộ Giao thông vận tải trong việc tổ chức bán đấu giá quyền thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương cho Công ty của Út “trọc”, gây thiệt hại 725 tỷ đồng của Nhà nước. Hành vi của bị can Đinh La Thăng đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

...

Út “trọc” thực hiện hàng loạt hành vi gian dối

Trong vụ án này, ngoài bị can Đinh La Thăng, còn có nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc bộ GTVT có liên quan đến các sai phạm, trong đó có cựu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường. Cơ quan công tố cáo buộc bị can Nguyễn Hồng Trường đã ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền thu phí, nhưng không thông qua hội đồng xác định giá hoặc thuê tổ chức thẩm định giá; Ký quyết định cho phép hội đồng bán chỉ định khi chỉ có 1 người tham gia đấu giá và trả giá bằng giá khởi điểm.

Bị can Trường cũng được xác định là người biết Út “trọc” có mối quan hệ với ông Thăng, xuất phát từ động cơ nể nang trong quan hệ cấp trên với cấp dưới nên đã có hành vi sai phạm trong việc chỉ đạo cho đơn vị trúng thầu nộp tiền làm 3 lần trái quy định pháp luật.

Và dù công ty Yên Khánh của Út “trọc” làm ăn thua lỗ, không đủ điều kiện tham gia đấu giá nhưng bị can Trường lại ký văn bản thông báo công ty Yên Khánh và công ty Khánh An của Út “trọc” đủ điều kiện tham gia đấu giá, từ đó dẫn đến hậu quả, gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn của Nhà nước.

Bị can Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc") thực hiện nhiều hành vi gian dối trong việc đấu giá quyền thu phí tại cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Cáo trạng cũng xác định bị can Đinh Ngọc Hệ sau khi được cựu Bộ trưởng bộ GTVT “bật đèn xanh” đã thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối, chỉ đạo nhân viên làm giả báo cáo từ lỗ thành lãi và làm giả xác nhận của đơn vị kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2001, 2002, mục đích nhằm chiếm đoạt quyền thu phí tại tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương.

Khi đã trúng đấu giá, công ty của Đinh Ngọc Hệ và các công ty liên quan do không đủ năng lực tài chính nên không thể trả theo hợp đồng trúng đấu giá nên phải kéo dài thời gian thanh toán tiền mua quyền thu phí tại tuyến cao tốc nói trên.

Không những thế, khi triển khai thu phí, Út “trọc” còn thực hiện nhiều hành vi gian dối khác như chỉ đạo mua và sử dụng phần mềm của công ty Xuân Phi che giấu doanh thu, báo cáo không đúng thực tế. Hành vi của Út “trọc” cùng với sự giúp sức của bị can Đinh La Thăng, Nguyễn Hồng trường và các bị can khác đã chiếm đoạt của Nhà nước hơn 725 tỷ đồng.

Được biết, sau khi tiếp nhận hồ sơ, TAND TP.HCM đã phân công thẩm phán thụ lý và xét xử vụ án này.

