Lễ viếng Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình

Ông Lê Hòa Bình - Ảnh: TỰ TRUNG Ông Lê Hòa Bình sinh ngày 1-4-1970 tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó bí thư Ban cán sự Đảng, phó chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM. Linh cữu quàn tại nhà tang lễ quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TP.HCM). Lễ viếng lúc 13h ngày 31-3. Lễ truy điệu lúc 7h30 ngày 2-4. Lễ di quan lúc 8h ngày 2-4. An táng tại nghĩa trang TP, TP Thủ Đức. Ông Lê Hòa Bình từng được trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015, 2017; Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều bằng khen của bộ, ngành trung ương. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sáng 29-3, trên đường đi công tác, ông Lê Hòa Bình gặp nạn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào khoảng 7h45 cùng ngày. Thời điểm đó, tài xế Nguyễn Quang Vinh lái xe ôtô chở ông Lê Hòa Bình và một người khác đi theo hướng từ TP.HCM về Tiền Giang. Khi đến địa phận huyện Bến Lức (Long An), xe nổ lốp sau và bị lật ngang. Cả ba người trên xe bị thương nặng. Ông Lê Hòa Bình được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bị thương quá nặng, khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim, ngưng thở nên ông Bình đã không qua khỏi.