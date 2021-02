Lệ Quyên công khai đeo nhẫn đôi với Lâm Bảo Châu

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Lệ Quyên viết: "Vợ chồng hay tình nhân chưa chắc đã thiếu tình yêu để đánh mất nhau. Mà mất nhau khi thiếu tình bạn! We are private, not secrets. Cheers!" (tạm dịch: "Chúng tôi giữ kín chuyện riêng tư cho riêng mình, không phải là chuyện bí mật. Nâng ly!”).

Lâm Bảo Châu và Lệ Quyên tình tứ đeo nhẫn đôi, ánh mắt đắm đuối.

Đăng kèm dòng trạng thái này là bức ảnh cô đeo nhẫn đôi cùng Lâm Bảo Châu. Trong ảnh nữ ca sĩ và nam người mẫu vô cùng tình tứ, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối.

Có vẻ, Lệ Quyên đã không còn muốn úp mở chuyện mình có tình mới sau 4 tháng ly hôn doanh nhân Đức Huy.

Bài đăng này nhanh chóng nhận được hơn 12 nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận chúc mừng. Một vài độc giả ngoài việc chúc mừng ca sĩ và chàng phi công nhỏ hơn 1 giáp còn khuyên Lệ Quyên chỉ cần yêu thôi, sống cho hạnh phúc, không cần làm đám cưới.

Fan Lệ Quyên cho rằng, khi một mối quan hệ đã trở thành tri kỷ, thì sẽ rất bền chặt. "Hạnh phúc là 1 hành trình... yêu và được yêu lúc nào, chúng ta hãy tận hưởng lúc ấy. Không có đích đến và cũng không có kết thúc. Chúc chị luôn vui và hạnh phúc với lựa chọn của mình", một fan bình luận.

Thời gian gần đây, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và công khai "thả thính" nhau trên Facebook.

Trong cuộc trò chuyện với VTC News gần nhất, dù không gọi tên Lâm Bảo Châu nhưng Lệ Quyên cho biết cô đang hạnh phúc với người mới, đồng thời khẳng định tình yêu là đốm lửa sáng xua tan những ngày tối tăm.

