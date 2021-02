Không khí lạnh khiến miền Bắc chuyển mưa rét, có nơi dưới 13 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, chiều tối nay (16/2), một đợt không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Đêm nay và sáng mai (17/2), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ gần sáng mai, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.

Từ ngày mai, ở Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai (17/2) có mưa và mưa nhỏ vài nơi; từ ngày mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.

Không khí lạnh cũng khiến gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

...

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau tổ chức thường trực, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về gió mạnh trên biển.

Thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra;

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

