Không đòi được 2,5 tỉ đồng nợ cá độ bóng đá, nhóm giang hồ đốt xe ôtô 'con nợ'

Ngày 17-8, Công an TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Luân (SN 1990), Nguyễn Văn Dũng (SN 1989), cùng ở TP Chí Linh; và Nguyễn Văn Tư (SN 1990, ở huyện Tứ Kỳ) để điều tra về tội "Hủy hoại tài sản".

3 đối tượng bị Công an TP Chí Linh bắt tạm giam

Theo thông tin của Công an TP Chí Linh, ông Lê Văn T. (SN 1972, trú tại phường Tân Dân, TP Chí Linh) tham gia cá độ bóng đá với nhóm của Luân và nợ số tiền khoảng 2,5 tỉ đồng. Do không đòi được số tiền này, Luân đã chỉ đạo Dũng đến uy hiếp, hủy hoại tài sản của gia đình ông T..

Ngày 10-8, Dũng rủ Tư mang theo một số chai xăng đến bãi tập kết vật liệu xây dựng của Công ty TNHH MTV T.T. Thịnh (địa chỉ phường Đồng Lạc, TP Chí Linh) do vợ ông T. làm giám đốc.

Tại đây, các đối tượng ném chai xăng vào cabin xe tải (loại 8 tấn) đang đỗ trong bãi tập kết vật liệu rồi châm lửa đốt khiến cabin xe tải bị cháy rụi. Nhân viên tại bãi tập kết vật liệu xây sau đó trình báo tới cơ quan công an về sự việc.

Công an TP Chí Linh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Hải Dương vào cuộc điều tra, bắt 3 đối tượng trên.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 2 khẩu súng và một số hộp đạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Chí Linh xác định Nguyễn Thành Luân là kẻ chủ mưu, cầm đầu ổ nhóm gồm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, chuyên cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

