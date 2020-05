Khởi tố Bí thư xã giết cháu họ rồi đốt xác phi tang

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 4/5, trên Quốc lộ 28 (đoạn qua xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông), người dân phát hiện chiếc xe bán tải hiệu Mazda BT50, biển kiểm soát 51C-715.70 bị cháy trơ khung. Bên trong xe, tại vị trí lái xe, một thi thể bị cháy, biến dạng.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc, khẩn trương tổ chức các biện pháp xác minh, điều tra và xác định Đỗ Văn Minh là chủ chiếc xe nói trên, còn nạn nhân là anh Trần Nho Vương (SN 1995, trú huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, là cháu bên vợ của Minh).

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tiến hành truy bắt nghi phạm. Đến khoảng 9 giờ 00 ngày 10/05/2020 cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước bắt khẩn cấp Đỗ Văn Minh khi đang lẩn trốn tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Đỗ Văn Minh tại cơ quan điều tra

Tại cơ quan Công an, Minh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Minh cho biết, do làm ăn thua lỗ nên Minh nợ số tiền rất lớn lên đến hàng chục tỉ đồng. Trước khi xảy ra sự việc, Minh đã mua một gói bảo hiểm nhân thọ với số tiền lớn và tìm cách ngụy tạo chứng cứ để được bồi thường số tiền khoảng 18 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi, Minh đã đào 1 ngôi mộ của người đã chết trước đó gần 1 tuần vì bệnh ung thư, để lấy xác đốt tạo hiện trường giả, tuy nhiên khi đào đến nắp quan tài thì Minh không đào nữa vì mệt quá.

Đến ngày 02/5/2020, Minh đã mua 3 can dầu, 1 can xăng, mỗi can khoảng 30 lít. Chiều tối 3/5, Minh đến nhà rẫy của anh Trần Nho Vương tại thôn 5 (xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) uống bia.

Đến khoảng 0h ngày 4/5, Minh bất ngờ đánh anh Vương khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Minh đưa thi thể nạn nhân lên xe bán tải BKS 51C-715.70, chở đến Km146+300, QL28 (thuộc bon B’Nơr, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) tông vào cột mốc bên đường với ý định tạo dựng hiện trường vụ tai nạn xe.

Sau đó, Minh châm lửa đốt xe ô tô rồi đi bộ về nhà người dân cách đó không xa lấy xe máy (Minh mua và gửi trước đó) bỏ trốn xuống Bình Phước cho đến ngày bị bắt.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Gia Anh

Nguồn tin: Báo Công lý