Hơn 14.000 tỷ đồng được Bộ Giao thông Vận tải giải ngân

Bộ Giao thông Vận tải vừa có báo cáo công tác giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu 2021. Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đã phân bổ 42.009 tỷ đồng trong tổng số 43.401 tỷ đồng kế hoạch năm, đạt 97,7% kế hoạch Thủ tướng giao. Trong đó 37.257 tỷ đồng vốn trong nước và 4.752/4.836 tỷ đồng vốn nước ngoài.

“Đến 22/6, theo báo cáo của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, giá trị giải ngân được 14.808 tỷ đồng, đạt 34,9% kế hoạch. Bộ sẽ chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu giải ngân lũy kế tới hết tháng 6 đạt 40% tổng số kế hoạch”, báo cáo nêu.

Thi công cao tốc Mai Sơn - QL45. (Ảnh: VGP)



Về kết quả giải ngân một số dự án trọng điểm lớn, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong 11 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam, điều chuyển bổ sung 1.637 tỷ đồng đảm bảo đủ vốn triển khai 2 dự án mới chuyển sang đầu tư công (QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu). Dự kiến trong tháng 6 năm nay, Bộ giải ngân được khoảng 2.424 tỷ đồng.

Trong khi đó dự án đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tiến độ giải ngân tốt, được điều chuyển bổ sung 647 tỷ đồng kế hoạch, dự kiến tháng 6 giải ngân được 88 tỷ đồng, lũy kế tới hết tháng 6/2021 giải ngân 900/1.811 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch.

...

Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận giá trị giải ngân chủ yếu vẫn là ứng hợp đồng, thanh toán nợ đọng, thu hồi vốn ứng trước cho các doanh nghiệp và địa phương, phần giải ngân cho khối lượng thi công chưa cao.

Việc giải ngân cũng vấp phải một số khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng của các dự án chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu, ảnh hưởng tới tổ chức thi công, đặc biệt là đối với các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Các hạng mục xây dựng khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật triển khai rất chậm do phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về thiết kế, dự toán, đền bù mặt bằng xây dựng khu tái định cư, lựa chọn nhà thầu... theo đúng quy định.

Ngoài ra do thiếu hụt nguồn vật liệu tại một số dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua các địa phương như Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai do nguồn cung cấp vật liệu xây dựng khó khăn.

Thứ nữa, một số dự án sử dụng tư vấn, chuyên gia nước ngoài, vật tư thiết bị nhập ngoại ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến chậm tiến độ.

Tác giả: Hoà Bình

Nguồn tin: Báo VTC News