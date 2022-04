Hai tướng công an bị kỷ luật

Hình thức kỷ luật với hai tướng công an được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra tại kỳ họp thứ 14.

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách trung tướng Hồ Thanh Đình, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an).

Trung tướng Hồ Thanh Đình, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an). Ảnh: Công an nhân dân.



Ông Đình được xác định đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Sào Nam, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Công an.

Trước đó vào đầu tháng 2, cựu Chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam đã quay lại trại giam để tiếp tục chấp hành thêm 20 tháng 21 ngày tù trong tổng số 60 tháng tù dành cho 2 tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.

Phan Sào Nam bị bắt tạm giam ngày 27/10/2017 và bị tuyên phạt 5 năm tù. Nhưng sau 39 tháng 10 ngày chấp hành án, TAND tỉnh Quảng Ninh ban hành 2 quyết định tha tù trước thời hạn cho Phan Sào Nam.

Sau khi VKSND cấp cao có kháng nghị, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng nghị này, tuyên hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của TAND tỉnh Quảng Ninh đối với Phan Sào Nam.

Nhiều sai phạm của các cá nhân, tổ chức trong việc đề nghị giảm thời hạn phạt tù cho Phan Sào Nam cũng được Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ ra. Cơ quan này đã kỷ luật cảnh cáo ông Hoàng Văn Tiền (Chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh) cùng nhóm lãnh đạo cơ quan này gồm: 2 Phó chánh án TAND tỉnh Quảng Ninh Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Trí Chinh; Nguyễn Thúy Hằng (Chánh tòa Dân sự) và Nguyễn Thị Thu Hiền (Phó phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án).

Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ cũng quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với đại tá Đào Văn Lý (Trưởng phòng, Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này) và thượng tá Hoàng Phương Nam (Trưởng công an huyện Hạ Hòa, nguyên Phó phòng, Phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra).

Ngoài ra, đại tá Nguyễn Văn Trường (nguyên Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ) và thượng tá Thạch Văn Thắng (nguyên Phó giám thị Trại tạm giam) bị kỷ luật cảnh cáo.

Cũng tại kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo với thiếu tướng Tống Mạnh Chinh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện 30/4, Bộ Công an. Nguyên nhân là ông Chinh vi phạm quy định trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế và thanh quyết toán bảo hiểm y tế.

