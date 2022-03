Hai thứ trưởng Bộ Công an chuyển giao chức danh tư pháp

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng được thăng quân hàm Trung tướng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về việc thăng cấp bậc, hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thời điểm chưa thăng hàm.



Thứ trưởng Lê Quốc Hùng (SN 1966), quê ở xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Từ tháng 8/2015, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sau hơn 3 giữ chức vụ này, Bộ trưởng Bộ Công an điều động ông về công tác tại Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, sau đó được bầu làm Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Năm 2019, ông được thăng cấp hàm Thiếu tướng. Tháng 4/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Tháng 5/2020, ông được bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Bộ Công an thay cho Trung tướng Nguyễn Văn Sơn.

Từ ngày 1/3/2022, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng được Chủ tịch nước thăng cấp hàm Trung tướng. Cùng ngày, ông bàn giao chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam cho Thứ trưởng Nguyễn Văn Long.

Bổ nhiệm chức danh tư pháp đối với Thứ trưởng Nguyễn Văn Long

... Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long.



Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ra quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam thuộc Bộ Công an đối với Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kể từ ngày 1/3/2022.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long (SN 1974, quê ở Tân Yên, Bắc Giang); tốt nghiệp Đại học hệ chính quy, chuyên ngành cảnh sát kinh tế khóa D19, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Quá trình công tác, ông đã đảm nhận các chức vụ: Phó Trưởng phòng thuộc Cục Tham mưu Cảnh sát; Trưởng phòng thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, thuộc Tổng cục Cảnh sát.

Tháng 5/2014, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 11/2018, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 9/2019 ông đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Ngày 20/1/2021, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm Thiếu tướng.

Ngày 17/1/2022, ông được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công an.

Cũng từ ngày 1/3/2022, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an sau gần 6 năm giữ chức vụ này.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: Báo Tiền Phong