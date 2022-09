Hải Phòng: Sét đánh trúng 2 người đi xe máy khiến 1 người tử vong

Theo đó, vào hồi 7h20 sáng ngày 1/9, tại đoạn đường từ thôn Đồng Sóc về thôn Hà Nhuận 1 (xã An Hoà, huyện An Dương), anh Phạm Văn C. (45 tuổi) và anh Nguyễn Văn D. (33 tuổi, cùng ở tại xóm 13, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) điều khiển xe máy đi trên đường thì bất ngờ gặp cơn mưa lớn kèm giông, sét lớn đánh trúng.

Hậu quả vụ sét đánh khiến 2 người thương vong.

...

Hậu quả vụ sét đánh khiến anh Phạm Văn C. tử vong. Anh Nguyễn Văn D. được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành (Hải Dương), hiện đã tỉnh táo.

Lãnh đạo xã An Hoà thông tin thêm, sau khi xảy ra sự việc, người thân anh Phạm Văn C. đề nghị không khám nghiệm tử thi và được đưa về gia đình làm tang lễ theo phong tục địa phương.

Tác giả: HẢI DƯƠNG

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết