Hai nam sinh bị đánh bằng gậy sắt, chai thủy tinh ngay trước cổng trường

Chiều 28/10, cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ xô xát xảy ra trước khu vực trường THPT Nguyễn Thái Bình (xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Nhóm thanh niên xông vào quán nước hành hung 2 nam sinh (Ảnh: Chụp màn hình clip).



Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, một nhóm thanh niên mang theo gậy sắt, chai thủy tinh xông vào quán nước trước trường THPT Nguyễn Thái Bình, dùng hung khí đánh liên tiếp vào đầu một học sinh.

Sự việc được camera trong quán nước ghi lại toàn bộ.

Theo Công an huyện Thăng Bình, có 2 người bị thương sau vụ việc. Trong đó, một trường hợp đang nhập viện điều trị, người còn lại bị thương nhẹ, đang được cán bộ công an lấy lời khai.

Cơ quan công an cũng đang làm việc với nhóm đối tượng dùng hung khí đánh người, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

