Hà Tĩnh: Triệu tập chủ Facebook bình luận xúc phạm lực lượng công an

Theo đó, đối tượng bị triệu tập là V.Đ.N ( SN 1988), trú tại phường Bắc Hà , TP. Hà Tĩnh. Trước đó, vào ngày 30/6, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện tài khoản facebook “N.T” đăng tải bình luận tại một bài viết liên quan đến vụ việc của quân nhân Trần Đức Đô có lời lẽ xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng công an.

Xác định nội dung thông tin không đúng sự thật, gây ảnh hướng đến uy tín của lực lượng công an, Đội An ninh Công an TP Hà Tĩnh đã phối Công an phường Bắc Hà mời chủ tài khoản này lên làm việc.

...

Tại Cơ quan công an, V.Đ.N đã thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã có hành vi đăng tải thông tin vi phạm và cam kết không tái phạm.

Hiện, Công an TP Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ để tiến hành xử lý hành vi vi phạm về "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" theo điểm a, khoản 1 điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020.

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân Sinh