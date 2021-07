Hà Tĩnh: Thuê người đánh, ném bom xăng vào nhà cán bộ công an huyện để dằn mặt

Ảnh minh họa một vụ ném bom xăng.

Ngày 15/7, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đức Thọ điều tra, làm rõ ba đối tượng liên quan tới hành vi ném bom xăng vào nhà cán bộ Công an huyện Đức Thọ.

Trước đó, Công an huyện Hương Sơn nhận được đơn trình báo của bà N.T.T. (trú tại thôn Tân Hồ, xã Tân Mỹ, huyện Hương Sơn) về việc khoảng 4h10 ngày 3/7, khi đang ngủ tại nhà thì phát hiện bị kẻ lạ ném bom xăng vào 3 điểm gồm lối xuống tầng hầm sân nhà, phía trên mái che và phía sau vườn rau sát cạnh nhà.

Đối tượng Lê Văn Hoàn chủ mưu vụ việc.



Quá trình dập lửa, người nhà phát hiện có 2 chai thủy tinh và nhiều mảnh vỡ thủy tinh tại khu vực 3 điểm cháy và mùi xăng nồng nặc.

Vào cuộc điều tra, công an xác định rõ và triệu tập các đối tượng gây ra vụ việc trên, gồm: Lê Văn Hoàn (SN 1989, trú tại TDP 1, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ), Lưu Đình Lực (SN 1996, trú tại TDP 3, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ), Phan Đăng Thành (SN 2000, trú tại thôn Bình Định, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ).

Đối tượng Lực áo trắng và Thành áo đen.



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Do mâu thuẫn về việc đơn tố cáo của mình không được Công an huyện Đức Thọ giải quyết theo ý muốn nên Lê Văn Hoàn có tư thù với anh N.V.T. (cán bộ Công an huyện Đức Thọ).

Hoàn đã nhiều lần gọi điện và có lời nói đe dọa "sẽ xử lý theo luật rừng", "chém" hoặc cảnh cáo anh N.V.T. "giữ mạng của mình".

Để thực hiện được mục đích của mình, đầu tháng 6/2021, Hoàn nhờ Nguyễn Trọng Tuân (SN 1989, trú tại thôn Vọng Sơn, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) để đánh anh N.V.T. nhưng Tuân không đồng ý.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.



Sau đó Hoàn gặp Lưu Đình Lực và Phan Đăng Thành để thuê đánh anh N.V.T. với giá 4 triệu đồng và được đồng ý. Hoàn đưa trước cho Lực và Thành 2 triệu đồng và nói khi nào làm xong việc sẽ trả đủ số tiền còn lại.

Hoàn sau đó chở Thành đến cổng Công an huyện Đức Thọ để nhận diện anh N.V.T.. Do đợi lâu không gặp được nên cả hai đi về và thay đổi phương thức ném bom xăng vào nhà của anh N.V.T để đe dọa, dằn mặt. Lực và Thành đồng ý.

Trưa ngày 30/6, Hoàn gọi điện cho Lực đến lấy 500.000 tiền để mua xăng và chế tạo bom xăng. Đến khoảng 3 giờ 30 phút sáng 3/7, Lực và Thành mang bom xăng đến ném vào nhà anh N.V.T. Khi lừa bốc cháy và nghe tiếng một người phụ nữ la hét, cả hai đã lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi gây án, Lực và Thành phi tang chứng cứ, tang vật và xăng thừa. Trưa ngày 4/7, Lực đi đến nhà Hoàn để lấy số tiền còn lại.

Đến ngày 5/7, Lưu Đình Lực và Phan Đăng Thành biết hành vi của mình bị lực lượng Công an phát hiện nên đến Công an huyện Hương Sơn xin đầu thú và khai nhận hành vi ném bom xăng của mình.

Ngày 6/7, Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Hoàn. Tại cơ quan điều tra Hoàn đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn hiện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Hoàn về tội "đe dọa giết người", tiếp tục điều tra làm rõ đối với 2 đối tượng Lưu Đình Lực, Phan Đăng Thành để xử lý theo quy định của pháp luật.

