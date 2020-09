Hà Tĩnh: Tạm giữ người phụ nữ vận chuyển 12 kg cá thể rùa

Chiều ngày 4/9, tại km 57+800 quốc lộ 8A, thuộc thôn An Sú, xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Công an xã Sơn Kim 1 phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã bắt giữ xe mô tô BKS 38H4 - 5494 do Nguyễn Thị Sen, sinh năm 1979, trú tại thôn Nam Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh điều khiển vận chuyển theo 15 cá thể rùa còn sống nặng khoảng 12 kg không có thủ tục, giấy tờ.

Người phụ nữ và số rùa bị tạm giữ. Ảnh: CA HT



Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Hương Sơn.

Bước đầu Nguyễn Thị Sen khai nhận mua số cá thể rùa nói trên của một người dân ở khu vực xã Sơn Kim 1 mang về thành phố Hà Tĩnh tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

Tác giả: Nụ Bùi

Nguồn tin: Báo Hải Quan