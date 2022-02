Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức bán số lô đề qua mạng

Sáng ngày 9/2, thông tin từ cơ quan Công an huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Hồng Sơn (SN 1997, trú tại thôn 4, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Phạm Tiến Tân (SN 2001, trú tại thôn 4, xã Sơn Long, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và Lê Đức Anh (SN 1989, trú tại thôn 3, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Sơn Trà, Sơn Long (huyện Hương Sơn) đã bóc gỡ đường dây lừa đảo bằng hình thức cho số lô, số đề trên mạng xã hội do Nguyễn Hồng Sơn cầm đầu.

Các điều tra viên làm việc với đối tượng Phạm Tiến Tân.



Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, để có tiền tiêu xài Nguyễn Hồng Sơn đã lập trang facebook "Hội đồng xổ số miền Bắc" với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng việc các "con bạc" muốn đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề nên Sơn giả mạo là nhân viên công ty xổ số để bán các số theo kết quả xổ số miền Bắc.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình, Sơn đã rủ thêm 2 đồng phạm là Phạm Tiến Tân (2001, trú xã Sơn Long) và Lê Đức Anh (1989, trú xã Sơn Trà) cùng tham gia.

Bằng tài khoản facebook "Hội đồng xổ số miền Bắc", 3 đối tượng Sơn, Tân và Anh đã sử dụng điện thoại smartphone để tạo các tin, bài rồi đăng rao bán số lô, số đề với tỷ lệ trúng 100%. Đây là các số lô, số đề do các đối tượng tự nghĩ ra, không có cơ sở để trúng như cam kết.

Với thủ đoạn này, nhiều nạn nhân đã mắc bẫy, mua số rồi gửi tiền cho nhóm của Nguyễn Hồng Sơn theo tài khoản ngân hàng được các đối tượng mua trên mạng xã hội. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đưa ra các thông tin về giải ngân số tiền bảo hiểm sau khi nạn nhân đánh bạc bằng hình thức mua số lô số đề không trúng để các nạn nhân tiếp tục gửi tiền vào tài khoản cho Sơn.

Bước đầu 3 đối tượng Sơn, Tân và Anh thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Đ.C.T. (2001, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) với tổng số tiền 50,5 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng, bằng các thủ đoạn trên, nhóm của Sơn khai nhận còn thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều bị hại khác trên địa bàn cả nước. Qua kiểm tra tài khoản ngân hàng do Sơn sử dụng, cơ quan điều tra phát hiện từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, tổng số tiền giao dịch gần 1 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hương Sơn tiếp tục mở rộng, sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Thiện Quyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn