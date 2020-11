Hà Tĩnh: Khởi tố kẻ xách dao chém thủng xuồng cứu hộ đưa dân tránh lũ

Đối tượng Bùi Đức Lâm



Tối 31/10, thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Đức Lâm (SN 1977, trú thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) về “tội hủy hoại tài sản”, được quy định tại Khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố và lệnh bắt để tạm giam bị can đã được Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên phê chuẩn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó: Khoảng 14h30 ngày 30/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn của xã Cẩm Vịnh bị ngập sâu nên chính quyền địa phương phát lệnh gấp rút sơ tán người dân vùng ngập lụt, nguy hiểm đến điểm tránh trú.

Ông Trần Huy Quyên, Trưởng thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh cùng một số cán bộ thôn chèo thuyền hơi được trang cấp để đi cứu hộ người dân.

...

Khi đoàn cứu hộ đi vào nhà bà Nguyễn Thị Hợp (76 tuổi) bị liệt để đưa bà đi sơ tán thì gặp Bùi Đức Lâm và một số người khác đang lội nước. Lâm tiến lại đoàn cứu hộ ngỏ ý muốn mượn thuyền để đi.

Vì phải ưu tiên sơ tán người tàn tật trước, ông Quyên đã từ chối thì bị Lâm xông vào xô xát.

Chưa dừng lại, đối tượng chạy vào nhà bà Hợp lấy dao ra chém nhiều nhát vào chiếc xuồng hơi khiến xuồng bị thủng.

Ngay sau đó, Lâm đã bị lực lượng công an bắt giữ; bà Hợp được lực lượng chức năng bố trí thuyền khác đưa đến nơi tránh trú an toàn.

Được biết, thời điểm Lâm chém thủng xuồng cứu hộ, nhà Lâm bị ngập nhẹ, trong khi đó có rất nhiều gia đình ngập sâu đã phải sơ tán.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao thông