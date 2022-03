Hà Tĩnh: Cho nhân viên ngân hàng vay nặng lãi để chơi tiền ảo, 3 đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Ba đối tượng trên gồm: Mai Anh Tuấn (sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Bắc Hà, nhân viên quán cầm đồ tại số 143, đường Lý Tự Trọng, phường Bắc Hà, TP. Hà Tĩnh); Trần Văn Bính (sinh năm 1995, thường trú xã Thanh An, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại số 463 đường, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) và Lương Thúy Hồng (sinh năm 1995, trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân).

Các bị can bị khởi tố: Mai Anh Tuấn, Trần Văn Bính và Lương Thúy Hồng (từ trái qua).

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trước đó, bị can Nguyễn Thị Hằng Hà, sinh năm 1995, trú tại thôn 5, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (nhân viên một ngân hàng trên địa bàn) tham gia chơi tiền ảo trên mạng internet (tiền điện tử Bitcoin) và cá cược trực tuyến trên các trang mạng qua phần mềm “Go Math”, “Go 88”. Do thua lỗ nên Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc.

Ban đầu Hà vay tiền ngân hàng, sau đó vay các cá nhân, lấy của người này trả cho người khác nên đến khoảng tháng 7/2021 Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán và đã có hành vi lợi dụng nhân viên tín dụng của ngân hàng đưa ra thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 người với tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng.

...

Ngày 12/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hằng Hà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định 3 đối tượng trên nhiều lần cho Nguyễn Thị Hằng Hà vay tiền với lãi suất cao gấp ít nhất 5 lần so với mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự nhằm hưởng lợi về kinh tế, có dấu hiệu của tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”...

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử ly theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Khang

Nguồn tin: vietnamfinance.vn