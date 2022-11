Hà Tĩnh chính thức trụ hạng V-League, đẩy Sài Gòn xuống hạng Nhất

Your browser does not support the video tag.

Bàn thắng quyết định của trung vệ cao 2m Janclesio bên phía Hà Tĩnh.

Thanh Hóa không sử dụng ngoại binh trong chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh ở vòng 24 V-League 2022. Trong khi đó, đội chủ nhà tung ra đội hình mạnh nhất để hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, CLB Hà Tĩnh nhanh chóng tìm được bàn mở tỉ số ngay phút thứ 4. Đinh Thanh Trung đá phạt góc, Trung Học bật cao đánh đầu tung lưới Thanh Hóa.

Tuy nhiên, các cầu thủ đội khách bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa chỉ 3 phút sau đó. Hữu Dũng kiến tạo cho Thái Sơn dứt điểm ở cự ly gần tung lưới Hà Tĩnh. Cùng thời điểm, Sài Gòn FC mở tỉ số trong trận gặp Bình Dương. Điều này đồng nghĩa với việc Hà Tĩnh phải giành chiến thắng nếu muốn ở lại V-League ở mùa giải năm sau.

Những phút còn lại trong hiệp 1, Hà Tĩnh liên tục tấn công bằng cách nhồi bóng bổng vào vòng cấm để cầu thủ cao gần 2m, Janclesio tận dụng thể hình vượt trội. Cầu thủ này cũng đã được trao hai cơ hội rất thuận lợi ở phút 30. Nhưng cuối cùng thì ngoại binh này cũng đã ghi bàn. Phút 38, thủ môn Xuân Hoàng bên phía Thanh Hóa lao ra phá bóng không chuẩn, tạo điều kiện để Janclesi đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà Hà Tĩnh vẫn là những người chủ động hơn. Phi Sơn thi đấu rất năng nổ để mở ra cơ hội ghi bàn cho mình và đồng đội nhưng không thành công.

...

Đến phút 72, Paollo chơi bóng quá cá nhân trong tình huống đối mặt với thủ môn Xuân Hoàng, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng quan trọng. Sài Gòn FC cũng đã có bàn thắng thứ hai và Hà Tĩnh vẫn có nguy cơ xuống hạng do cách biệt một bàn rất mong manh.

May cho Hà Tĩnh là Thanh Hóa cũng không muốn tấn công. Hà Tĩnh giữ vững thế trận trong những phút cuối cùng, bảo vệ thành công tỉ số 2-1. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công chính thức trụ hạng. Sài Gòn FC sẽ là đội xuống hạng.

Đội hình xuất phát Hà Tĩnh vs Thanh Hóa Hà Tĩnh: Quang Tuấn (thủ môn), Đức Lợi, Janclesio, Văn Nam, Văn Đức, Văn Công, Trung Học, Thanh Trung, Phi Sơn, Xuân Hùng, Paollo Thanh Hóa: Xuân Hoàng (thủ môn), Xuân Hưng, Đình Huyên, Hữu Dũng, Xuân Cường, Ngọc Mỹ, Xuân Hùng, Thái Sơn, Ngọc Hà, Đình Tùng, Ngọc Nam

Tác giả: Mạnh Tùng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong