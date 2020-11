Hà Tĩnh: Cháy tiệm Spa phố núi ở trong đêm

Your browser does not support the video tag.

Lực lượng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Hương Sơn, Công an thị trấn Phố Châu kịp thời đến hiện trường tổ chức triển khai chữa cháy.

Vào khoảng 22h 15 phút ngày 03/11/2020, tại tầng 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ Spa Bảo Anh (đường Lê Lợi, tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, 20 cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Hương Sơn, Công an thị trấn Phố Châu kịp thời đến hiện trường tổ chức chữa cháy, phân luồng giao thông.

... Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận hiện trưởng trên tầng 2 ngọn lực bốc lên dữ dội, cầu thang lên xuống căn nhà quá hẹp khó di chuyển, ngọn lửa cháy lan lên trần nhà buộc lực lượng chữa cháy phải phá cửa kính, tấm tôn để vào tiếp cận khống chế không để đám cháy gây cháy lan sang các nhà ở bên cạnh.

Vụ cháy rất may không thiệt hại về người. Nhưng phòng xông hơi, máy điều hòa và một số dụng vật dụng khác trong phòng bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do chập điện tại phòng xông hơi, gây ra cháy.

