Hà Tĩnh: Cầm 2 thanh đao xông vào nhà dân đập phá, chống đối khiến điều tra viên bị thương

Ngày 20-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Trung (SN 1975, trú tại xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trần Quang Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Cổng thông tin Công an Hà Tĩnh



Theo đó, vào tối 14-3, Trần Quang Trung và Trần Hải Dương (SN 1994), cùng trú tại xã Xuân Hải, đã đập phá, gây rối tại nhà anh Nguyễn Tú Nam (SN 1987), ở thôn Ninh Hòa, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân. Ngoài ra, Trần Quang Trung còn dùng tay đánh vào mặt anh Nguyễn Xuân Chung (SN 1979, trú tại thôn Ninh Hòa) gây thương tích.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Xuân lập tức cử 1 tổ công tác gồm 5 người phối hợp cùng Công an xã Xuân Phổ để giải quyết vụ việc.

Khi Tổ công tác của Công an huyện Nghi Xuân có mặt, Trung và Dương đã rời khỏi hiện trường. Trong lúc lực lượng công an đang tiến hành làm việc, thì 2 đối tượng quay lại và mang theo 2 thanh đao dài khoảng 118 cm, xông vào nhà anh Nam để tiếp tục hành hung, đập phá tài sản.

Lực lượng công an đã yêu cầu 2 đối tượng bỏ hung khí xuống, không được manh động, nhưng các đối tượng không chấp hành mà tiếp tục xông vào nên lực lượng công an đã khống chế các đối tượng, đưa về trụ sở để làm việc.

Trong quá trình khống chế các đối tượng, ông Nguyễn Tiền Hải - Điều tra viên, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Nghi Xuân - bị thương ở bàn tay phải, gãy xương ngón tay cái ở bàn tay phải.

Ngay khi sự việc xảy ra, Công an huyện Nghi Xuân đã tập trung lực lượng tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân hoàn tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quang Trung về tội "Chống người thi hành công vụ".

Hiện Công an huyện Nghi Xuân đang hoàn tất hồ sơ xử lý Trần Quang Trung trước pháp luật.

Tác giả: Hải Vũ - Thiên Thành

Nguồn tin: Báo Người Lao Động