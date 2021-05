Hà Tĩnh: Bắt quả tang 8 'nam thanh nữ tú' phê bóng cười trong phòng VIP khách sạn

Sáng nay (26/5), Công an xã Sơn Trung , huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH dịch vụ và thương mại tổng hợp Quý Gia, địa chỉ thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung, Hương Sơn đã có hành vi vi phạm hành chính: Cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan công an theo quy định khi có người đến lưu trú quy định tại điểm đ khoản 2 điều 8 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Thực hiện Kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm ký 2021-2026, vào lúc 0h30 ngày 24/5, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an xã Sơn Trung tiến hành kiểm tra hành chính đối với Khách sạn Minh Tự thuộc Khu du lịch sinh thái Hải Thượng của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại tổng hợp Quý Gia ở thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn.

8 "nam thanh nữ tú" được phát hiện cùng với 3 bình khí nén N20

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại phòng VIP 302 Khách sạn Minh Tự có 8 thanh niên 6 nam, 2 nữ cùng với 3 bình khí nén N2O, 2 loa Bluetooth và 1 chiếc đèn màu đen, 28 bóng cao su màu trắng đục, dài 20 cm để hút bóng cười.

...

Bóng cười (còn có tên gọi là Funkyball) là một hình thức chứa của khí Dinitơ monoxit (N2O). Khí Dinitơ monoxit (N2O) được sử dụng như một chất kích thích dạng hít.

Đây là một loại chất gây ức chế thần kinh, khiến cho cơ thể trở nên chậm chạp. Khi hít khí này, con người sẽ trở nên thoải mái, thư giãn và cười khúc khích, đây cũng chính là lý do mà nó còn có tên là "khí cười" (khi được bơm vào các quả bóng thì được gọi là bóng cười). Bóng cười khiến người dùng có cảm giác hưng phấn nhẹ, váng đầu, chóng mặt và gặp ảo giác.

Mặc dù N2O không nằm trong danh mục các chất ma túy và tiền chất nhưng trước tình hình giới trẻ sử dụng bóng cười gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hiểm đến tính mạng và an ninh trật tự xã hội, một trong những hệ lụy nghiêm trọng là môi trường sử dụng bóng cười dễ khiến người dùng quay sang sử dụng ma túy.

Hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh N2O được xử lý theo các quy định tại Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016, Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý những cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

