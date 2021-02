Hà Nội yêu cầu xử phạt ca COVID-19 tại Nam Từ Liêm do khai báo không trung thực

Sáng 8/2, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội đã làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm về ca dương tính SARS-CoV-2 mới trên địa bàn quận.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh, lịch trình của bệnh nhân N.T.K.A (SN 1993, trú tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm) khá phức tạp nhưng lại khai báo quanh co gây mất thời gian của cơ quan chức năng và ảnh hưởng đến công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch.

Ông Dũng đề nghị cơ quan an ninh hoàn thiện hồ sơ, xử phạt hành chính 2 cá nhân là BN1722 (quận Nam Từ Liêm) và bệnh nhân N.T.K.A do thiếu trung thực trong quá trình khai báo lịch trình di chuyển; đồng thời huy động cơ quan công an quận vào cuộc, có biện pháp khai thác lịch trình cụ thể và xử lý hình sự nếu vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng chỉ đạo tại buổi làm việc



Ông Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu các tổ giám sát cộng đồng cùng vào cuộc quyết liệt để truy vết các trường hợp F1, F2 và cả F3.

Theo ông Dũng, khu vực phong tỏa tại tòa nhà Garden Hill phức tạp hơn so với khu vực tòa chung cư 88 Láng Hạ trước đó. Vì vậy, phải thông tin tới toàn bộ cư dân (cả các trường hợp đã trở về quê ăn Tết) về nguy cơ lây lan dịch bệnh tại khu vực này để người dân chia sẻ và đồng hành cùng chính quyền.

"Trước mắt, tại khu vực phong tỏa, chính quyền sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ bà con về dịch vụ nhằm đáp ứng tối đa nhất nhu cầu cuộc sống để bà con yên tâm và đặc biệt tránh sự kỳ thị…", ông Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội yêu cầu CDC và Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm cần công khai lịch trình của ca bệnh để người dân biết và tự giác thực hiện nghiêm việc khai báo y tế.

Riêng với chợ Mỹ Đình nơi có bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2, cơ quan y tế của thành phố và quận cần có hỗ trợ cụ thể trong công tác phòng, chống dịch; thông báo rộng rãi đến nhân dân và các chủ cửa hàng có liên quan tự giác cách ly…

...

Ông Chử Xuân Dũng đề nghị đẩy nhanh hơn nữa công tác xét nghiệm để tạo tâm lý an tâm cho người dân ở khu vực phong tỏa.

Tại buổi làm việc đại diện Sở Y tế và quận Nam Từ Liêm cho biết, ngay khi ghi nhận ca nhiễm mới, các đơn vị đã kịp thời tổ chức truy vết, điều tra các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân để khoanh vùng, cách ly và xét nghiệm COVID-19.

Đồng thời, cơ quan chức năng đã thực hiện lập rào chắn cách ly y tế chung cư Garden Hill (2 tòa A và B) với khoảng 1.200 dân; phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực liên quan trên địa bàn phường.

Hiện, cơ quan y tế đang lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan và người dân trong chung cư Gaden Hill. F0 và 2 trường hợp F1 cùng nhà đã được đưa tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; 4 trường hợp F1 tại quán gội đầu được chuyển cách ly tập trung tại Pháp Vân-Tứ Hiệp (huyện Thanh Trì)…

Theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, tối 7/2, ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Cụ thể là bệnh nhân N.T.K.A, nữ, 28 tuổi, địa chỉ tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.

Bệnh nhân có tiếp xúc với BN1722 (em vợ BN1694) vào ngày 26/1 tại cổng tòa nhà. Ngày 5/2, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng. 16h4' ngày 6/2, bệnh nhân gọi lên số 115 của CDC Hà Nội để tư vấn, được báo về Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính vào ngày 7/2.

Lý giải về việc Bệnh nhân N.T.K.A được xác định là F1 nhưng lại không được cách ly tập trung, sau khi tiếp xúc với BN 1722 tại cổng toà nhà Garden Hill vào ngày 26/1, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, người này đã khai báo quanh co, không trung thực.

"Sau khi tiếp xúc với BN 1722, người này đã không khai báo trung thực với đơn vị y tế. Ngay cả bệnh nhân 1722 sau khi tiếp xúc với cô gái trên cũng không khai báo trung thực dẫn đến việc bỏ lọt F1", ông Tuấn thông tin thêm.

Bệnh nhân tiếp xúc với F0 đến nay là 12 ngày. Theo chu kỳ dịch, hiện nay, bệnh nhân này đã có khả năng lây nhiễm trong vòng 10 ngày qua.



Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News