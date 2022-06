Giáng chức đại úy công an hành hung phụ nữ ở Bình Dương

Ngày 1-6, Công an tỉnh Bình Dương thông tin cơ quan này đã có hình thức kỷ luật đối với đại úy Trần Xuân Phương, Đội phó thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), do liên quan đến vụ xô xát với người dân. Cụ thể, ông Phương bị giáng chức, điều chuyển công tác.

Theo đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ xô xát, Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo PC06 tiến hành họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với cán bộ của đơn vị.

Đại úy Phương được xác định có liên quan trực tiếp đến vụ việc xô xát, vi phạm quy định của ngành. Sau khi xảy ra vụ việc, cá nhân đại úy Phương đã nhận thức được hành vi không chuẩn mực của mình, đến nhà xin lỗi nạn nhân và gia đình.

...

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 16 giờ chiều 11-4, chị N.T.A.H (SN 1989, ngụ Bình Dương) cùng gia đình đi ôtô vào nhà ở đường An Thạnh 14 (phường An Thạnh, TP Thuận An). Khi vừa vào hẻm được khoảng 100 m thì bị một số ôtô đậu chắn lối đi không thể vào trong.

Lúc này, chị H. đi tìm chủ xe nhờ di chuyển để vào trong thì chủ xe cùng một số người đang tổ chức tiệc trong hẻm bước ra cự cãi, không đồng ý di chuyển xe, dùng lời nói thách thức chị H.

Sau một lúc cự cãi, nhóm người này lao vào hành hung chị H. Phát hiện sự việc, một số người hàng xóm chạy lại can ngăn cũng bị tấn công phải bỏ chạy.

Đáng nói, trong nhóm người tấn công chị H. và hàng xóm có đại úy Trần Xuân Phương. Sau sự việc nói trên, vị này bị Công an tỉnh tạm đình chỉ công tác 30 ngày.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người lao động