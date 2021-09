Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin vụ tử vong sau khi tiêm vaccine COVID-19

Tối 20/9, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin một người tử vong sau khi tiêm vaccine do tai biến. Hiện, Sở đang yêu cầu cơ quan y tế huyện Hưng Nguyên có báo cáo.

Sự việc xảy ra ngày 19/9, tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên. Trường hợp tử vong là ông Lê Hải Y. (82 tuổi), đối tượng được ưu tiên tiêm chủng trong đợt này. Khi đến địa điểm tiêm, ông Y. được khám sàng lọc, đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tiến hành tiêm vaccine. Tuy nhiên, sau hơn 20 phút tiêm, ông Y. có biểu hiện mệt, méo miệng, liệt nửa người...

Vaccine COVID-19

Ngay sau đó, Tổ tiêm chủng đã nhanh chóng cấp cứu và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên nhưng sau 1 ngày điều trị, ông Y. đã tử vong.

...

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thông tin thêm, đã nắm được sơ bộ vụ việc, ông Y. tử vong do tai biến sau khi tiêm vaccine. Người bị tai biến có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, thời điểm nào nên hoàn toàn nguyên nhân tử vong không phải do tiêm vaccine. Sở Y tế Nghệ An cũng yêu cầu cơ quan y tế huyện Hưng Nguyên báo cáo cụ thể trường hợp này.

“Theo thông tin nắm được thì chụp não của bệnh nhân cho thấy bị xuất huyết. Có thể đây là một sự trùng hợp xảy ra đồng thời sau khi tiêm vaccine”, ông Chỉnh nói.

Hiện, bệnh nhân đã được gia đình đưa về nhà làm các thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: ANTT/NĐT