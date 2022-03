Gặp vụ va chạm giao thông rồi bỏ chạy, người tài xế 'nghĩa hiệp' đã làm 1 điều khiến cõi mạng tán thưởng

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại một vụ va chạm nguy hiểm giữa 2 xe máy và 1 ô tô khiến nhiều người đặc biệt quan tâm.

Clip được cắt ra từ camera hành trình của một tài xế ô tô cùng lưu thông trên đoạn đường xảy ra sự việc.

Từ đoạn video có thể thấy rõ diễn biến của vụ việc. Trong khi rất nhiều phương tiện đang lưu thông trên đường, một nam thanh niên mặc áo đen, phóng xe máy vượt trên một người phụ nữ cũng đang di chuyển cùng chiều. Nam thanh niên lạng lách rồi va trúng xe của người phụ nữ khiến cô này mất lái, đâm sầm vào một chiếc ô tô đang di chuyển ở chiều ngược lại. Cô gái ngã sõng soài xuống đất.

Clip tài xế nghĩa hiệp đã nhanh chóng quay đầu xe đuổi theo thanh niên gây tai nạn rồi bỏ chạy

Sau màn lạng lách đánh võng nguy hiểm, nam thanh niên vẫn lách qua được và vội vã phóng xe bỏ chạy.

Chứng kiến cảnh tượng tai nạn nguy hiểm, đồng thời rất phẫn nộ với hành động vô ý thức của nam thanh niên kia, người tài xế ô tô cũng là chủ nhân của đoạn clip đã nhanh chóng quay xe đuổi theo.

Nam thanh niên gây tai nạn rồi bỏ chạy đã bị chú tài xế tóm gọn.

Được biết, sau khi bỏ chạy lên đường quốc lộ khoảng 3km thì nam thanh niên này đã bị tóm gọn. Sau đó, người tài xế nghĩa hiệp đã chở nam thanh niên quay lại hiện trường, chịu trách nhiệm trước những việc mà mình đã gây ra.

Rất may, người phụ nữ không bị thương nặng.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được hàng nghìn lượt like và bình luận từ dân mạng. Ai nấy đều hoảng hốt trước cú đâm rồi ngã sõng soài ra đường của cô gái. Đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ trước hành vi vô ý thức của nam thanh niên khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó nhiều ý kiến còn bày tỏ sự thán phục cho tinh thần nghĩa hiệp của người tài xế đi đường.

Một số người bình luận:

"Xem quả lạng lách, đánh võng của thanh niên mà hãi. Ra đường mà ý thức giao thông kém thật",

"Nhiều người lạ lắm, không biết sợ là gì cứ phóng như cướp giật ấy, rồi làm khổ người xung quanh. May mà chị kia không sao"

"Chú tài xế đi đường nghĩa hiệp quá, may mà có chú mới "tóm sống" được kẻ gây tai nạn",

"Màn đuổi bắt đỉnh quá, trên đời đúng là còn rất nhiều người tốt",...

