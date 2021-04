Gái xinh bán dâm bị quay clip, ép bán dâm trừ nợ

Đối tượng đang bị công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm và Cưỡng đoạt tài sản là Vũ Đức Đông (35 tuổi, trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 19/4, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra một khách sạn ở phường Giáp Bát thì phát hiện đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Từ lời khai của cặp đôi này, Công an quận Hoàng Mai xác định được đối tượng môi giới mại dâm là Vũ Đức Đông.

Theo tài liệu điều tra, Đông lập group "PG tiệc AB, PG toàn quốc" trên Facebook để khách vào thỏa thuận mua dâm nữ PG, sinh viên với giá từ 5 triệu đến 20 triệu đồng/lượt. Khoảng tháng 12/2020, Đông mua dâm một nữ PG trên nhóm với giá 5 triệu đồng.

Nghi phạm Vũ Đức Đông tại cơ quan công an

Sau khi quan hệ, Đông không trả tiền mà còn bắt cô gái chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản, nếu không sẽ đăng clip ân ái lên mạng.

Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, cô gái này đã chuyển 4,5 triệu đồng vào tài khoản của Đông. Đến tháng 4/2021, Đông tiếp tục yêu cầu cô gái này phải trả nốt tiền, nếu không sẽ đăng clip nhạy cảm lên mạng xã hội.

Do không có tiền trả, Đông đã ép cô gái phải đi bán dâm để lấy tiền trừ nợ. Ngày 23/4, công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ Vũ Đức Đông tại một nhà trọ ở phố Kim Đồng, phường Giáp Bát. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Được biết, đã có hàng chục cô gái trẻ, xinh đẹp đã trở thành nạn nhân của Vũ Đức Đông bằng thủ đoạn trên.

