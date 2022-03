Gã đàn ông giở trò đồi bại với con gái của bạn giữa đồng vắng

Ngày 18/3, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thoại Sơn( tỉnh An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Bùi Văn Khánh (SN 1978, ngụ huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Đối tượng Bùi Văn Khánh. Ảnh C.A

Theo công an, Khánh và Phạm N.S. là bạn. Khoảng 18h ngày 6/3, Khánh đến cơ sở bong bóng cá ở thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, nơi ông S. làm việc.

Tại đây, Khánh gặp con gái của S. và nói: “Ba con không rước con được nên kêu chú rước con dùm”.

Khi đến bờ kênh thuộc tổ 1, ấp Tân Vọng (xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn), lợi dụng đoạn đường đồng vắng người qua lại, Khánh hăm dọa và thực hiện hành vi đồi bại với con gái của bạn.

Khoảng 20h30 cùng ngày, khi về đến nhà, nạn nhân kể lại vụ việc cho mẹ ruột biết. Sự việc được trình báo đến Công an xã Vọng Thê.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lê An

Nguồn tin: Báo Giao Thông