Được tại ngoại nuôi con nhỏ, cựu nhân viên ngân hàng lại lừa đảo hơn 800 triệu đồng

Ngày 9-11, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Đồ Sơn đang tạm giữ hình sự Lại Phương Thảo (SN 1990, trú tại Cụm 3, Trung Thư 2, phường Đằng Lâm, quận Hải An) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lại Phương Thảo tại cơ quan công an



Trước đó, ngày 24-10, nhận được tin báo tại số nhà 189 Lý Thánh Tông, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, xảy ra cãi vã, xô xát, gây mất an ninh trật tự giữa Lại Phương Thảo và bà Vũ Thị X. (SN 1955, trú tại phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân), Công an quận Đồ Sơn đã đưa những người liên quan về cơ quan công an để xác minh làm rõ.

...

Tại cơ quan công an, Lại Phương Thảo khai nhận từ năm 2017 đến năm 2020, Thảo là nhân viên ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Nam Hải Phòng. Sau khi nghỉ việc, gặp khó khăn về tài chính nên Thảo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thảo giả danh nhân viên ngân hàng MB, làm giả hồ sơ vay vốn để lấy tiền của người có nhu cầu. Do quen biết bà Vũ Thị X. nên Thảo liên hệ và tư vấn mời bà này vay vốn tại MB. Bà X. đã đồng ý làm hồ sơ vay 20 tỉ đồng. Sau đó, bằng các giấy tờ giả chuẩn bị từ trước như: Giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm dành cho cá nhân; giấy xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dành cho cá nhân; thông báo kết quả phê duyệt cho vay... Thảo đã tạo lòng tin để bà Vũ Thị X. đưa hơn 800 triệu đồng. Có được số tiền này, Thảo sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Được biết, Lại Phương Thảo đang là bị cáo trong vụ án hình sự sơ thẩm bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú do tại thời điểm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Thảo đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động