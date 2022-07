Được đứa em rủ lên phòng ăn hàu tái chanh, vừa mở cửa nam thanh niên đã muốn bỏ về

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một căn phòng khiến ai cũng ngán ngẩm vì sự bừa bộn, không sạch sẽ. Đoạn clip được đăng kèm với nội dung: “Được ngày đầu tuần rảnh đứa em rủ lên ăn hàu tái chanh, nhìn cái phòng mà muốn ói hết hàu luôn”.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, một người quay clip bước vào trong một căn phòng trọ. Trong phòng đang có 2 cô gái, một người nằm còn người kia bấm điện thoại.

Dưới sàn nhà bằng xi măng, 2 đĩa hàu được để xen lẫn với một hộp thức ăn và cạnh một thùng rác. Xung quanh cũng có nhiều túi ni long và rác vứt bữa bộn xen lẫn những đĩa đồ ăn. Các vật dụng trong phòng vứt khắp nơi không gọn gàng.

... Anh chàng sốc nặng khi vừa bước vào phòng vì đồ đạc vô cùng bừa bộn và kém vệ sinh.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luân. Đa số đều bày tỏ sự ngán ngẩm về căn phòng trọ của cô gái này.

Câu chuyện ăn ở bẩn từ trước đến nay luôn khiến nhiều người quan tâm và ngán ngẩm.

Một gái cũng đang nằm ngủ chưa dậy.



Việc ở bẩn, không gọn gàng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sức khỏe. Một căn phòng ngăn nắp, gọn gàng, luôn mang lại cảm giác dễ chịu, sức khỏe tốt và có nhiều ý tưởng tốt đẹp hơn.

