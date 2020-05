Dùng dao đe dọa cướp tài sản thiếu nữ

Ngày 17/5, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Tuấn (SN 1995, ở thôn Bình Phúc, xã Đan Trường), về tội cướp tài sản.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng 19h30’ ngày 13/5/2020, trên đường đi làm về, khi qua đoạn khu di tích Nguyễn Du, thị trấn Tiên Điền, chị L.V.T (SN 1996), bất ngờ bị 1 đối tượng nam thanh niên dùng dao đe dọa cướp 1 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung A30, trị giá khoảng 5 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai lực lượng, truy bắt đối tượng. Lực lượng chức năng xác định đối tượng gây ra vụ cướp trên là Lê Thanh Tuấn (SN 1995, ở thôn Bình Phúc, xã Đan Trường).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình./.

