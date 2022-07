Dự án nuôi tôm công nghệ cao 'khủng' ở Hà Tĩnh chưa khắc phục sai phạm

Vi phạm liên tiếp

Trong quy hoạch, hai dự án nuôi tôm công nghệ cao trên cát thôn Mỹ Hòa, xã Yên Hòa ở sát nhau (khu vực nuôi tôm số 6 và số 7) và được 2 cấp chấp thuận chủ trương đầu tư là UBND huyện Cẩm Xuyên và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian gần đây 2 khu vực nuôi tôm được hợp nhất cho một chủ nhưng chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Toàn bộ dự án có tổng diện tích hơn 10 ha.

Cụ thể, khu vực nuôi tôm số 6 được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh tổng hợp Hoàng Thạch (Công ty Hoàng Thạch) vào ngày 14/5/2015. Dự án có tổng mức đầu tư (dự kiến) gần 8 tỷ đồng, diện tích sử dụng hơn 4,5ha.

Nhưng do chậm đưa đất vào đầu tư nên UBND tỉnh Hà Tĩnh gia hạn thời gian sử dụng đất thêm 24 tháng để thực hiện dự án.

Còn khu vực nuôi tôm số 7 được UBND huyện Cẩm Xuyên chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 24/4/2015 theo Quyết định số 6177/QĐ-UBND. Chủ đầu tư là hộ gia đình bà Trần Thị Lương, với diện tích sử dụng 4,7 ha, chi phí đầu tư thực hiện dự án là 5,4 tỷ đồng.

Đầu năm 2021, Công ty Hoàng Thạch tiến hành xây dựng các hạng mục, triển khai dự án trên khu vực nuôi tôm số 6 và số 7 nói trên với tổng diện tích hơn 10 ha.

Giám đốc Công ty Hoàng Thạch là ông Hoàng Trung Thông còn ông Hoàng Văn Sơn là Giám đốc điều hành khu nuôi trồng thủy sản Mỹ Hòa. Đồng thời, ông Sơn cũng xác nhận với PV, ông được bà Nguyễn Thị Lương ủy quyền thực hiện dự án.

Chính vì vậy, khu vực nuôi tôm số 6 và số 7 thôn Yên Hòa, xã Cẩm Hòa hiện nay đều do Công ty Hoàng Thạch thực hiện.

Nói về biển hiệu Công ty Công ty CP D&N Group (nay đã đổi tên) được gắn ở trung tâm điều hành của dự án, ông Hoàng Văn Sơn cho biết, ban giám đốc công ty đó “mượn” địa điểm này làm văn phòng để thực hiện dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở gần đó…!

Cận cảnh một hồ nuôi đang được lắp đặt.

Tuy nhiên, vấn đề đáng bàn là ngay từ khi triển khai xây dựng, dự án nuôi tôm “khủng” của Công ty Hoàng Thạch “dính” nhiều sai phạm, nhiều lần bị chính quyền huyện Cẩm Xuyên, xã Cẩm Hòa lập biên bản đình chỉ, yêu cầu tháo dỡ.

Cụ thể, theo biên bản làm việc ngày 2/6/2021, đoàn liên ngành của UBND huyện Cẩm Xuyên xác định, tại khu vực nuôi tôm của Công ty Hoàng Thạch, nhà đầu tư triển khai xây dựng các hạng mục nhà điều hành, nhà ở công nhân, bể xử lý nước phục vụ nuôi tôm sai quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt.

Còn phần đất giao hộ bà Trần Thị Lương cũng xây dựng các hạng mục nhà điều hành, nhà ở công nhân, bể xử lý nước phục vụ nuôi tôm sai quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

Phần nhà điều hành xây dựng vi phạm hành lang tuyến đường trục chính và một số cột hàng rào vi phạm hành lang giao thông.

Chính quyền huyện Cẩm Xuyên, xã Yên Hòa nhiều lần lập biên bản vi phạm của chủ đầu tư.

Trước khi triển khai thi công dự án, phía doanh nghiệp không thông báo cho chính quyền địa phương biết.

Từ những sai phạm đó, dự án bị “tuýt còi” yêu cầu dừng việc triển khai dự án bắt đầu từ 14h ngày 2/6/2021. Đồng thời tự tháo dỡ những hạng mục lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Đoàn công tác cũng yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng trước khi tiếp tục triển khai dự án.

...

Ngoài ra, UBND xã Yên Hòa còn nhiều lần phát hiện nhà đầu tư đưa máy móc đến xây dựng, lấn chiếm ngoài phần đất được phê duyệt…

Đáng nói, mặc dù những sai phạm nói trên đã được chỉ ra cách đây hơn 1 năm nhưng đến nay vẫn chưa được nhà đầu tư khắc phục.

Huyện mời nhưng chủ đầu tư "đi vắng"?

Theo quan sát của PV, tại tuyến đường giao thông trục chính ở khu quy hoạch (có chiều rộng 23 m) nay đã bị chủ đầu tư hai khu vực nuôi tôm xây hàng rào lấn chiếm ra bên ngoài từ 2-3m, khu vực nhà điều hành của hộ bà Nguyễn Thị Lương xây lấn chiếm ra hành lang đường vẫn chưa tháo dỡ…

Qua trao đổi, ông Nguyễn Tất Thể (phụ trách kỹ thuật nuôi tôm tại dự án) cho biết, công ty nuôi tôm theo công nghệ RAS, đây là công nghệ mới không phải công nghệ cũ đã được phê duyệt nên khi thực hiện dự án, các khu vực nuôi tôm phải thay đổi so với quy hoạch.

Ông Hoàng Văn Sơn, Giám đốc điều hành khu vực nuôi tôm Mỹ Hòa cũng xác nhận, đơn vị đang làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch.

Đối với các sai phạm đã được chỉ ra nhưng đến nay chủ đầu tư chưa khắc phục, ông Trần Đình Cúc, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết, huyện đang tập trung xử lý vì thẩm quyền của huyện.

“Với vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trên địa bàn, xã đã lập biên bản, báo cáo các cấp có thẩm quyền phối hợp xử lý. Mới đây, xã và huyện có làm việc với chủ đầu tư liên quan đến các hồ sơ, thủ tục của dự án”, ông Cúc nói.

Đường trục chính rộng 23 m nhưng dự án lấn chiếm từ 2-3 m, đến nay chưa khắc phục sai phạm.

Còn ông Trần Ngọc Quang, Trường phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cẩm Xuyên cho biết, các sai phạm được đoàn liên ngành của huyện chỉ ra từ tháng 6/2021 đến nay chưa được khắc phục.

“Cách đây 2 tuần, huyện làm giấy mời chủ đầu tư đến làm việc nhưng họ đi vắng, đoàn của huyện cũng chưa đến kiểm tra lại được”, ông Quang thông tin.

Hệ thống hồ lắng, chứa nước thải của dự án.

Vấn đề đặt ra ở đây, chủ đầu tư dự án nuôi tôm công nghệ cao Yên Hòa mắc nhiều sai phạm, đã được chính quyền huyện Cẩm Xuyên chỉ ra nhưng một năm qua vẫn chưa khắc phuc?

Nước thải từ các khu vực quy hoạch nuôi tôm xã Yên Hòa xả ra biển.

Mặt khác, dự án này hiện đang sản xuất quy mô lớn, quy trình, cách nuôi thay đổi khác hơn so với quy hoạch, thay đổi thiết kế, thay đổi công trình bảo vệ môi trường…

Những nội dung này cần cơ quan chức năng Hà Tĩnh vào cuộc thẩm định, xử lý.

Your browser does not support the video tag.

Cận cảnh dự án nuôi tôm "dính" nhiều sai phạm.

Tác giả: Hạnh Nguyên - Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết