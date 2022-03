Đòi bạn gái phải đến nhà nghỉ đưa 9 triệu, nếu không sẽ phát tán ảnh "nóng"

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Trương Văn Sáu (SN 1980, trú tại xã Phúc Trạch) để điều tra làm rõ về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, thông qua mạng xã hội facebook và zalo, Trương Văn Sáu đã chủ động làm quen với chị H. (trú tại huyện Bố Trạch). Trong quá trình đó, giữa hai người phát sinh quan hệ tình cảm và đã có quan hệ tình dục, đồng thời trao đổi một số hình ảnh nhạy cảm với nhau.

Ngày 5/3/2022, Sáu sử dụng tài khoản facebook nhắn tin, gọi điện cho chị H. và đe doạ phải đưa cho Sáu 9 triệu đồng, nếu không Sáu sẽ gửi những hình ảnh nhạy cảm của chị H. cho người thân của chị.

Sáu hẹn chị H. đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Hạ Trạch để đưa tiền.

Khi Sáu đang nhận tiền từ chị H. thì bị tổ công tác Công an huyện bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch thông tin đến người dân phương thức gây án của tội phạm để phòng tránh và nếu ai là bị hại của đối tượng Trương Văn Sáu, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch hoặc liên hệ qua số điện thoại trực ban (02323.610.525) để thông tin, tố giác tội phạm. Thông tin người trình báo, tố giác tội phạm sẽ được cơ quan Công an đảm bảo giữ bí mật.

