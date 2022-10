Doanh thu của đại gia bất động sản tỷ USD chưa đến 4 tỷ đồng/tháng

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu vỏn vẹn 11 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng, Phát Đạt thu chưa đến 4 tỷ đồng - mức doanh thu thấp nhất của chủ đầu tư bất động sản có vốn hóa tỷ USD này trong hơn 3 năm qua.

Doanh thu thuần sụt giảm 99% nhưng Phát Đạt vẫn báo lãi ròng hơn 700 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước - thậm chí còn là mức lãi cao thứ hai trong một quý mà doanh nghiệp từng ghi nhận.

Lý do đại gia địa ốc này vẫn lãi lớn là ghi nhận khoản thu nhập hơn 1.200 tỷ đồng từ chuyển nhượng vốn. Theo thuyết minh trên báo cáo tài chính, vào tháng 10, Phát Đạt đã bán thêm 26% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn KL cho Công ty TNHH Bất động sản Gemini. Phát Đạt đã chuyển nhượng tổng cộng 72% cổ phần tại Sài Gòn KL và hạch toán lợi nhuận từ giao dịch này dưới nghiệp vụ thanh lý khoản đầu tư tại công ty con.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu của Phát Đạt là 1.490 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 1.399 tỷ đồng. So với kế hoạch kinh doanh cả năm, công ty đã hoàn thành 14% chỉ tiêu doanh thu và 50% mục tiêu lợi nhuận sau 3/4 thời gian.

Biểu đồ: Việt Đức.

Đến hết tháng 9, tổng tài sản của Phát Đạt đạt gần 26.000 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm nay. Sự thay đổi này chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng cao. Ngược lại, lượng tiền mặt của doanh nghiệp chỉ còn hơn 70 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 500 tỷ đồng hồi đầu năm.

Nợ phải trả của Phát Đạt hiện tại là hơn 15.000 tỷ đồng. Trong đó, các khoản vay của chủ đầu tư này chiếm hơn 5.000 tỷ đồng, tăng thêm gần 2.000 tỷ đồng so với hồi đầu năm nay.

Trong cơ cấu dư nợ của Phát Đạt, có hơn 2.800 tỷ đồng trái phiếu. Riêng trong năm 2021, chủ đầu tư này đã phát hành 10 đợt trái phiếu với lãi suất 12-13%/năm. Các khoản dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp đều được đảm bảo bằng cổ phiếu PDR.

Đóng cửa tuần giao dịch vừa qua, thị giá cổ phiếu PDR ở mức 48.700 đồng/cổ phiếu, giảm 30% so với hồi đầu năm. Vốn hóa doanh nghiệp này hiện đạt gần 33.000 tỷ đồng (1,3 tỷ USD). Phát Đạt hiện là doanh nghiệp địa ốc tư nhân có vốn hóa lớn thứ 3 trên sàn chứng khoán sau Vinhomes (8,4 tỷ USD) và Novaland (5,9 tỷ USD).

Tác giả: Việt Đức

Nguồn tin: Báo Dân Trí