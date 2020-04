Đình chỉ cán bộ công an Nam Định nghi sử dụng ô tô mang BKS giả

Liên quan vụ va chạm giao thông và nghi vấn cán bộ công an sử dụng xe ô tô mang BKS giả xảy ra tại thành phố Nam Định đã được Báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Đại tá Phạm Văn Long vừa chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế đình chỉ công tác đối với trung úy Nguyễn Ngọc Hiển, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định để điều tra, làm rõ vụ việc.

Giám đốc Công an tỉnh Nam định cũng yêu cầu Thanh tra Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan làm rõ vụ việc và có hình thức xử lý nghiêm cán bộ nếu có vi phạm, theo VOV.

Hình ảnh tố cáo biển xe giả. Ảnh: VOV

Trước đó, theo phản ánh của người dân, trong quá trình lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định, xe ô tô mang BKS 30A-310.21 có va chạm với xe KIA 4 chỗ ngồi mang BKS 30F- 128.90 do trung úy Hiển điều khiển.

Thay vì giải quyết sự việc, cán bộ này đã gọi người đến để giải quyết, sau đó rời khỏi hiện trường. Đáng chú ý, theo phản ánh của người dân, BKS 30F- 128.90 được cấp cho một xe ô tô khác ở La Thành - TP. Hà Nội, không phải của xe KIA do trung úy Hiển điều khiển.

Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, đơn vị sẽ kiểm tra chiếc xe liên quan đến trung úy Hiển là phương tiện công vụ hay cá nhân. Sau khi có kết quả xác minh, nếu phát hiện có vi phạm sẽ xử lý nghiêm những cán bộ có liên quan.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn