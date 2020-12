Điều tra vụ tài công bị tố cáo chém, xô 4 ngư phủ xuống biển

Thuyền trưởng và ngư dân ném thi thể bạn ghe xuống biển lãnh án Đầu tháng 1.2020, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Đỗ Quang Bình (19 tuổi) và Nguyễn Văn Sinh (19 tuổi) cùng 9 năm tù về tội giết người và xâm phạm thi thể. Phạm Hiếu (26 tuổi, cả 3 cùng quê Bình Định) bị tuyên 18 tháng tù về tội xâm phạm thi thể. Theo cáo trạng, ngày 21.4.2019, Hiếu điều khiển tàu cá BĐ 30653 TS (do Hiếu làm chủ), chở theo 5 ngư dân khác là Phạm Thành (anh trai Hiếu), Sinh (cháu Hiếu), Bình, Phan Ngọc Anh Vũ, Lê Văn Long ra biển đánh bắt hải sản. Tối 12.5, khi mọi người kéo lưới đánh mực lên, ông Long than mệt không tham gia làm việc. Nghĩ rằng ngư dân này lười biếng nên Bình đánh vào người ông Long. Khoảng 23 giờ, khi kéo lưới mẻ thứ 2, ông Long vẫn không tham gia nên bị Bình đẩy xuống biển. Thấy vậy, Hiếu gọi Vũ hỗ trợ đưa ông Long lên tàu. Đến khoảng 1 giờ ngày 13.5, khi kéo mẻ lưới thứ 3, Sinh gọi ông Long làm việc. Do lạnh và mệt nên ông Long không làm thì bị Sinh đẩy xuống biển. Lúc này, Hiếu và Vũ cũng hỗ trợ vớt ông Long lên tàu cá. Sau khi lên tàu, ông Long than lạnh nên được Hiếu, Vũ và Thành đưa vào khu vực cabin tàu cá thay quần áo và cho uống sữa nhưng đã tử vong sau đó. Khi biết nạn nhân tử vong, Hiếu, Bình và Sinh thống nhất ném thi thể ông Long xuống biển và thống nhất nói nạn nhân té nước mất tích.Hiếu dùng bộ đàm thông báo tin giả cho các tàu cá xung quanh biết có thuyền viên trên tàu cá của mình say rượu té xuống nước mất tích, đã tìm kiếm nhưng không được. Còn Sinh và Vũ khiêng thi thể ông Long ném xuống biển. Ngày 14.5.2019, sau khi tàu cá BĐ 30653 TS cập cảng Bến Đá, P.5 (TP.Vũng Tàu), Vũ đến Đồn biên phòng Bến Đá thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tố giác hành vi của Bình, Sinh và Hiếu. ... Nguyễn Long