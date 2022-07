Điều tra động cơ người phụ nữ lạ đưa bé gái 11 tuổi lên xe máy chở đi bất thường

Pháp luật

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ lạ mặt dẫn một bé gái đưa lên xe máy chở đi bất thường, nguồn tin từ Công an thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa (Phú Yên) chiều 14/7 cho biết, khoảng 10h sáng cùng ngày, tổ công tác phối hợp giữa Công an, dân quân và dân phòng thị trấn Phú Thứ trên đường tuần tra đã phát hiện nghi can, đưa về đấu tranh làm rõ vụ việc.