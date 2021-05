Điều tra 1 nhân viên y tế bị tố 'vòi tiền' người nhà bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2

Chiều 30-5, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) cho biết đã giao công an huyện vào cuộc điều tra, làm rõ thông tin 1 nhân viên y tế bị tố "vòi tiền" người nhà bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2.

Thông tin tố cáo nhân viên y tế "vòi tiền" gia đình bệnh nhân dương tính được lan truyền trên mạng xã hội

"Hiện công an đang làm việc với nữ nhân viên y tế này. Khi công an có kết quả thì chúng tôi sẽ thông tin rộng rãi. Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm minh theo pháp luật nếu có. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi sẽ không để xảy ra những trường hợp như vậy" - ông Phương nói.

Trước đó, ngày 30-5, trên mạng xã hội lan truyền thông tin người nhà một bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Việt Yên tố giác 1 nhân viên y tế trên địa bàn yêu cầu người nhà bệnh nhân dương tính chuyển tiền để bệnh nhân được đưa đi điều trị. Nữ nhân viên y tế tên T. có đưa ra nhiều mức giá khác nhau và người này có gợi ý người nhà bệnh nhân nộp 12 triệu đồng để được đưa đi điều trị ở điều kiện tốt.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Việt Yên, chiều nay 30-5, Công an huyện làm việc với nữ nhân viên y tế bị tố trên để thiết lập hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính. Xác minh ban đầu cho thấy thông tin phản ánh trên là đúng, người đưa ra quy định và có hành vi "vòi tiền" trên là một nữ điều dưỡng đang công tác tại trạm Y tế xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên) và đang làm nhiệm vụ tại một khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện.

...

Thông tin bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 phải nộp tiền để chữa trị là không đúng sự thật, chỉ là phát ngôn của cán bộ y tế này. Người này cũng không có thẩm quyền để quyết định, tác động đến công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại địa phương.

"Việc này là trao đổi giữa 2 cá nhân trên mạng. Tuy nhiên, do người dân đã phát hiện ra sự việc nên không chuyển tiền theo yêu cầu trên. Quan điểm của công an huyện nếu có diễn ra thật thì sẽ khởi tố xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện cũng sẽ báo cáo địa phương và Sở Y tế để xử lý về mặt công việc đối với cán bộ y tá này" - lãnh đạo công an huyện Việt Yên nêu quan điểm.

Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động