Điều chuyển 3 sĩ quan vụ Giang “36” cùng đàn em vây nhốt cảnh sát trong ô tô

Nhóm xăm trổ vây xe chở công an. Ảnh: Tuổi Trẻ.



Theo Thanh Niên, liên quan đến vụ Ngô Đình Giang, tức Giang “36” (ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) vây nhốt cảnh sát trong ô tô gây chấn động dư luận vào tháng 6 vừa qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định điều chuyển công tác 3 sĩ quan liên quan đến vụ việc.

3 sĩ quan gồm: Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội Cảnh sát 113; trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự và thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng bị điều chuyển từ Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội (PC06) về Phòng Cảnh sát cơ động (PK02).

Trước đó, nguồn tin trên tờ Người Lao Động cho hay, vào trưa 12/6, trong lúc ăn nhậu tại nhà hàng Lam Viên, giữa hai nhóm Nguyễn Tấn Lương (chủ doanh nghiệp, ngụ TP.Biên Hòa), Lê Võ Trường Hải (ngụ tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Phạm Văn Hiền (ngụ huyện Định Quán), Nguyễn Quang Trường, Đinh Tú Anh và Huỳnh Bảo Hùng (đại tá công an đã nghỉ hưu).

Mâu thuẫn xuất phát từ việc Hiền đi vệ sinh nôn ói không kiểm soát trúng vào người Lương. Hai bên xảy ra ẩu đả, ông Hải bị đối phương đánh bị thương ở đầu.

Sau đó, nhóm của Đinh Tú Anh ra về thì Nguyễn Tấn Lương gọi điện cho Ngô Đình Giang (còn gọi là Giang “36") đến can thiệp.

Ngô Đình Giang - còn gọi là Giang “36". Ảnh: Người Lao Động.

Giang đã huy động nhiều thanh niên xăm trổ đến khu vực, bao vây đoàn xe của các công an, đám đông đứng kéo dài suốt đoạn đường hàng giờ liền. Tổ Cảnh sát 113 do Thiếu tá Nguyễn Tấn Hùng đến hiện trường nhưng xử lý không đúng quy trình, không giải quyết được tình huống, gây bất an trong dư luận.

Liên quan vụ việc vây xe chở công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng", bắt tạm giam Giang “36”; Nguyễn Duy Kỷ (tự Tuấn "nhóc"), Mai Văn Căn và Nguyễn Tấn Lương.

Tác giả: Thanh Tùng (T/h)

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật