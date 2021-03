Diễn biến mới vụ chi 20 tỷ để 'điều chuyển' Giám đốc Công an An Giang

Theo đó, cơ quan công an quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Văn Quý (30 tuổi, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh), Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) và Ngô Văn Trọng (48 tuổi, phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng đối tượng Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Huê, TP Đà Nẵng) có liên quan trong vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lí theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng Quý, Trọng (áo sơ mi) và Tâm.



Như Tiền Phong đã đưa tin, bị Công an tỉnh An Giang trấn áp quyết liệt, Trần Trí Mãnh (41 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh, “trùm” sản xuất phụ tùng xe giả, nhớt giả.., đã nhờ người chạy để “điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đinh Văn Nơi đi địa phương khác với giá 20 tỉ đồng nhằm dễ bề "làm ăn".

Mãnh đã liên hệ với Cảnh để nhờ việc này. Cảnh tiếp tục liên hệ với Trọng, Quý và Tâm để bàn kế hoạch. Qua đó, Quý khẳng định có mối quan hệ có thể thực hiện được yêu cầu của Mãnh.

Đến giữa tháng 1/2021, cả 4 đối tượng đã đến An Giang để gặp Mãnh và thống nhất giá “điều chuyển” Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác là 20 tỉ đồng. Nhóm này yêu cầu Mãnh chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỉ đồng và cam kết trong 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển.

Chờ mãi không thấy có chuyển biến, Mãnh đòi lại tiền và nhóm Cảnh chỉ chuyển lại 7,4 tỷ đồng. Số còn lại, các đối tượng chia nhau tiêu xài và thực chất không có cuộc “chạy chọt” nào diễn ra.

Vào ngày 11/3, Công an tỉnh An Giang cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mãnh về hành vi “Sản xuất buôn bán hàng giả”. Trong Quá trình điều tra, Mãnh đã khai nhận vụ việc kể trên.

