Đi thả gia súc trên đồi vắng, "yêu râu xanh" nhiều lần hiếp dâm bé gái

Ngày 10/5, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Điện Biên Phủ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối với đối tượng Lường Văn Thiện (SN 1978, trú tại bản Co Củ, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là cháu Q.A.T (SN 2009, trú tại huyện Điện Biên).

Đối tượng Lường Văn Thiện tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Điện Biên



Làm việc với cơ quan điều tra, Thiện quanh co, chối bỏ hành vi vi phạm. Khi lực lượng công an đưa ra nhiều chứng cứ xác thực, Lường Văn Thiện đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, Công an TP Điện Biên Phủ nhận được đơn tố giác của gia đình nạn nhân Q.A.T về việc cháu T. bị Lường Văn Thiện hiếp dâm.

Quá trình điều tra, Công an TP Điện Biên Phủ xác định trong khoảng thời gian tháng 12/2021, khi đi chăn thả gia súc tại khu vực đồi trong bản, lợi dụng khu vực hoang vắng, Lường Văn Thiện đã cưỡng bức, ép buộc và hiếp dâm cháu Q.A.T nhiều lần.

...

Trong diễn biến khác, ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an H.Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đang điều tra làm rõ về hành vi hiếp dâm đối với Nguyễn Chí Thanh (17 tuổi, quê Kiên Giang).

Trước đó, sau khi nhậu cùng nhiều người, khoảng 4h ngày 2/5, Thanh chạy xe máy về nhà. Khi chạy đến quán nhậu L.N. ở H.Côn Đảo do chị K.T.T.G (41 tuổi, quê Vĩnh Long) làm chủ, Thanh dừng xe lại rồi đi thẳng vào khu vực bếp lấy một con dao (quán chị G. không có cửa).

Thanh cầm con dao cạy cửa phòng ngủ của chị G. rồi đe dọa, yêu cầu nạn nhân im lặng để Thanh quan hệ tình dục.

Chị G. đã chống cự Thanh quyết liệt khoảng 30 phút, đồng thời tri hô kêu cứu. Lúc này, bạn chị G. đi tập thể dục buổi sáng ngang quán L.N., nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân đã cùng người dân vây bắt Thanh giao cho Công an huyện Côn Đảo.

Tại Cơ quan CSĐT, Thanh đã thừa nhận hành vi đột nhập vào quán nhậu, dùng dao đe dọa chị G. để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tác giả: Cự Giải (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn