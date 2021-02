Đặt cây này trong phòng khách dù bạn nghèo cỡ nào cũng giàu lên nhanh chóng

Cây kim tiền phát tài

Như tên gọi của nó, kim tiền phát tài thể hiện sự phú quý, giàu sang và tiền bạc. Cây kim tiền là một trong những loại cây may mắn nhất trong phong thủy. Lúc cây kim tiền nở hoa sẽ mang lại nhiều lộc và may mắn. Nếu cột lên cây vài sợi chỉ đỏ hoặc vài đồng tiền vàng tượng trưng thì sẽ trở thành cây phát tài, có ý nghĩa về mặt phong thủy.

Loại cây này rất được ưa chuộng làm cây cảnh ở văn phòng do có lá đẹp bóng, tán cân đối, tương đối dễ tính. Cây thể hiện sự màu mỡ với những tán lá vươn cao sung sức. Một số người còn tin rằng cây này mang tới sự thịnh vượng may mắn cho chủ nhân khi bày trong nhà. Vì vậy cây hay được chọn để đặt trong phòng lãnh đạo, thích hợp làm quà tặng trong dịp lễ tết, thăng chức, khai trương.

Cây thiết mộc lan

Cây thiết mộc lan còn được gọi với nhiều tên Cây Phát Tài, cây Phất Dụ Thơm.

Cây thiết mộc lan thuộc cây nội thất phong thủy, mang đến sự phát tài, may mắn, thuận lợi cho chủ nhân. Đặc điểm nổi bật của cây là khi bị cưa hay cắt thì cây sẽ đâm chồi, nảy lộc xung quanh vị trí bị cắt đi – nhánh mới đó tượng trưng cho lộc mới. Theo đó Khi mua thiết mộc lan người ta chọn cây theo lộc với ý nghĩa như sau: 2 – tình duyên; 3 –sự hạnh phúc; 5 –sức khỏe; 8 –tài lộc; 9 –thời vận.

Cây thiết mộc lan nên đặt cây theo hướng Đông hoặc đông Nam của ngôi nhà sẽ đại diện cho hành Mộc điều đó sẽ mang lại may mắn tài vận cho gia chủ.

Cây bạch mã hoàng tử

Bạch Mã Hoàng Tử mang vẻ đẹp của sự sang trọng, lịch lãm. Ngay từ tên gọi đã toát nên vẻ đẹp đẳng cấp của cây. Cây vươn thẳng mang ý nghĩa như sự vươn lên, tiến tới, thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống gia chủ. Bạn có thể trồng cây để cầu mong sự nghiệp luôn hanh thông.

Nhiều người tin rằng cây Bạch Mã Hoàng Tử có thể mang đến nhiều may mắn, tài vận tốt cho người trồng. Trong phong thủy, ý nghĩa của cây Bạch Mã Hoàng Tử như là vật phát tài của người mệnh Kim. Mệnh Kim có màu bản mệnh là màu trắng, xám hoặc bạc. Do đó cây này khá hợp với họ. Đồng thời, nếu hỏi cây Bạch Mã Hoàng Tử hợp mệnh gì, có thể trả lời thêm là mệnh Thủy (cây có màu xanh lơ của nước biển).

Vị trí đặt cây Bạch Mã Hoàng Tử thích hợp nhất là theo hướng Đông. Hướng đông là hướng đón ánh nắng đầu tiên trong một ngày. Hướng đông sẽ mang lại năng lượng tích cực, niềm vui cho gia chủ

Cây vạn niên thanh

Vạn Niên Thanh cũng là một trong những cây cảnh mang lại ý nghĩa phong thủy tốt nhất. Không chỉ đem lại nhiều tác dụng hữu ích cây còn mang lại một ý nghĩa to lớn về mặt phong thủy. Trồng cây Vạn Niên Thanh giúp mang lại may mắn, thịnh vượng, tài lộc và may mắn cho gia chủ. Sở hữu một chậu Vạn Niên Thanh còn giúp gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Đây là loại cây yêu thích được gởi tặng trong những dịp lễ lớn như mừng tân gia, khai trương, khánh thành, năm mới,... như một lời cầu chúc may mắn.

Vạn Niên Thanh đặt trong phòng làm việc vừa lọc không khí, lại hóa giải các luồng sát khí, đặc biệt là kích hoạt, thúc đẩy sao Tứ lục chủ về thi cử sẽ mang đến nhiều may mắn, thịnh vượng và cát tường.

Cây hạnh phúc

Hạnh Phúc toát ra ý nghĩa từ tên gọi. Cây là biểu tượng của hạnh phúc, sự viên mãn, đầm ấm. Cây toát ra ý nghĩa từ hình dáng cây to cao, vững chãi cùng với kết cấu lá hình trái tim.

Bên cạnh ý nghĩa về hạnh phúc, thứ mà con người vẫn luôn tìm kiếm trong cuộc sống thì Hạnh Phúc còn tạo nên sự sang trọng, uy nghiêm, tạo vận khí tốt cho gia chủ.

Những tán lá luôn xanh tươi mang đến một không gian xanh mát, điều hòa không khí, làm cho môi trường trở nên trong lành hơn… Cây còn giúp các thành viên trong gia đình cảm thấy bình an, thư thái, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Bạn cũng có thể đặt chúng ở hành lang, trong phòng ngay cạnh cửa sổ… nơi bạn có thể nhìn ngắm và chăm sóc mỗi ngày. Cái tên ý nghĩa của cây đem lại cho người sở hữu và những người xung quanh cảm giác ấm áp và kết nối với nhau

Cây thanh lan

Nguồn gốc của cây thanh lan là từ các vùng núi cao, vì thế cây hấp thụ được nhiều tinh hoa của đất trời. Cũng bởi điều này mà cây có sức sống vô cùng mãnh liệt. Trong phong thủy điều này tượng trưng cho vượng khí hội tụ nên nếu ai mà trồng cây thì sẽ luôn gặp thịnh vượng, may mắn, sức khỏe tốt.

Đối với cây thanh lan thuộc hành Mộc thì người mệnh Hỏa là phù hợp nhất, tiếp đến là mệnh Mộc. Những người mệnh Kim, mệnh Thổ hay Thủy không nên trồng cây thanh lan trong nhà, để ở văn phòng làm việc.

Nếu người mệnh Hỏa và mệnh Mộc trồng cây thanh lan sẽ vượt qua được mọi khó khăn, nghịch cảnh, có nhiều may mắn trong cuộc sống lẫn sự nghiệp.

