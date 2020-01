Danh tính nghi phạm và nạn nhân vụ cụ ông 73 tuổi bị chém tử vong ở Hưng Yên

Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại thôn Tiền Phong (xã Tân Hưng, TP Hưng Yên) khiến cụ ông 73 tuổi tử vong, vợ nạn nhân bị thương, Công an tỉnh Hưng Yên đã có thông tin ban đầu về vụ việc.

Theo đó, khoảng 16h ngày 19/1, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc khoảng 15h30 cùng ngày, tại thôn Tiền Phong, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên xảy ra vụ giết người.

Đối tượng Trần Văn Chuyện. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Nạn nhân là ông Trần Văn Dân, sinh năm 1945, trú tại thôn Tiền Phong; đối tượng nghi vấn sau khi giết ông Dân tiếp tục cầm theo dao nhọn đến chém, truy sát bà Đoàn Thị Mý, sinh năm 1950 (là vợ ông Dân) và cố thủ trong nhà ông Dân.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Hưng Yên cùng các phòng nghiệp vụ liên quan triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, tổ chức sơ tán nhằm bảo đảm an toàn cho những người dân xung quanh; đồng thời huy động lực lượng tổ chức bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, cơ quan chức năng đã bắt giữ được đối tượng là Trần Văn Chuyện (sinh năm 1981, cùng trú tại thôn Tiền Phong).

Về phía bà Mý bị đa chấn thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hưng Yên phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hưng Yên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Tác giả: Minh Tuệ



Nguồn tin: Báo Thời Đại