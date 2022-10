Danh tính 2 nhóm “đụng độ” khiến nhiều người thương vong ở Phú Quốc

Như CAND đã thông tin, vào khoảng 11h30, ngày 27/10, tại khu vực tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xảy ra vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng.

Hiện có ít nhất 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng đang được cấp cứu.

Khu vực xảy ra vụ án.

Nguồn tin của Báo CAND cho biết, do mâu thuẫn giữa nhóm Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, SN 1987, HKTT: ấp 5, xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; chỗ ở hiện nay: khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, Kiên Giang), Bùi Minh Trung (tức Trung “Cà Mau”, SN 1976, HKTT: khóm 4, phường 7, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau; chỗ ở hiện nay: tổ 3, ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc, Kiên Giang) với nhóm của Khúc Văn Đoài (SN 1983, HKTT: tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Kiên Giang) liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai nên nhóm của Hai Lượng có khoảng hơn 50 đối tượng đi trên các xe ô tô loại bán tải, 7 chỗ và 16 chỗ đến thửa đất của Khúc Văn Đoài, tại tổ 12, ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc để giải quyết mâu thuẫn.

Cơ quan Công an phối hợp cùng các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Trong lúc xảy ra xô xát, nhóm của Hai Lượng có một số đối tượng sử dụng súng (chưa rõ đặc điểm, loại súng) rượt đuổi và bắn liên tục vào nhóm người của Đoài, hậu quả làm 2 người tử vong gồm: P.T.H. (SN 1998, HKTT: xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; chỗ ở: ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) và N.A.T. (SN 1996, chỗ ở: ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc). Ba người khác bị thương gồm: L.H.N. (SN 1996, HKTT: khu phố 4, phường Dương Đông, TP Phú Quốc), H.V.L. (SN 1993, HKTT: Ba Hòn, Kiên Lương, Kiên Giang, chỗ ở: ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc) và L.Q.T. (SN 1987, HKTT: ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc).

Sau khi gây án các đối tượng lên ô tô nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 1 xe ô tô 16 chỗ, một số vỏ đạn.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang đã có mặt tại TP Phú Quốc phối hợp cùng Công an thành phố khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Hiện, Cơ quan Công an đã tạm giữ một số nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Trần Lĩnh - Song Thư

Nguồn tin: cand.com.vn