Đang yên đang lành lại nổi hứng thể hiện bản lĩnh quái xế, thanh niên liền nhận cái kết đau đớn

Theo đoạn clip ghi lại, nam thanh niên đi xe máy lúc ban đêm, đường xá thời điểm này khá vắng người qua lại. Tiếp đó, anh chàng "nổi hứng" muốn thể hiện bản lĩnh "quái xế" của mình nên bắt đầu rồ ga, bốc đầu xe máy.

Tưởng chừng sẽ có một cú bẻ lái tuyệt đẹp thì thanh niên này đã phải nhận ngay cái kết đau đớn. Anh chàng mất lái khiến cả người lẫn xe ngã kềnh ra đường ngay sau khi vừa bốc đầu. Mặc dù camera an ninh bị khuất, không ghi lại được cảnh thanh niên bị ngã, tuy nhiên, tiếng động mạnh inh ỏi đã nói lên tất cả.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra bức xúc vô cùng với hành động vô ý thức, xem thường luật lệ giao thông của nam thanh niên.

"Vẫn cứ là "trẻ trâu", phá làng xóm, đang yên đang lành, tự nhiên thích bốc đầu xe, giờ thì hư cả người lẫn xe"

"Thiếu ý thức thật sự, do vậy, thấy cảnh ngã xe này, chẳng ai muốn giúp đỡ luôn ấy"

"Lành lặn thì không thích, cứ thích thương tật cơ. Đúng là chẳng thể bênh vực nổi mà".

