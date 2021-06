Đăng tin '18 người ở Hà Tĩnh dương tính lần 1', facebooker bị phạt 5 triệu đồng

Mới đây, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh lập biên bản, xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với chị N.H.T (SN 1990, trú xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) vì hành vi đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19, gây hoang mang dư luận.

Khoảng 18h ngày 6/6, chị N.H.T dùng tài khoản facebook cá nhân đăng nội dung: “18 người ở xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà xét nghiệm dương tính lần 1. Mọi người hãy nâng cao tinh thần phòng chống dịch nhé!…”.

Chị N.H.T tại cơ quan chức năng. (Ảnh: CAHT)



Ngay sau khi đăng tải, chị N.H.T được chồng và bạn bè nhắn tin, gọi điện báo nguồn tin chị chia sẻ là không đúng sự thật. Sau 30 phút kể từ thời gian đăng bài, chị T. gỡ bỏ bải viết trên facebook.

...

Phát hiện sự việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh mời chị T. lên làm việc. Tại cơ quan công an, chị T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, tất cả thông tin do chị T. chia sẻ là không có căn cứ và hoàn toàn sai sự thật.

Hành vi của N.H.T vi phạm điểm d Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ về “Cung cấp thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân”.

Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.



Tác giả: TRỌNG TÙNG

Nguồn tin: Báo VTC News