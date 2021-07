Hiện trường vụ việc.

Ngày 1/7, ông Phan Bá Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, anh Hoàng Hữu H. (SN 1980, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang thi công cầu Am (thuộc xóm Liên Thành, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương) thì không may bị điện giật.

Mặc dù được nhân viên y tế và người dân cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, anh H. vừa cắt thép xong và đang khiêng thép với một công nhân khác thì bị điện giật.

Vợ chồng anh H. có 3 người con, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hiện, thi thể anh H. đã được bàn giao cho người nhà về quê mai táng.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền Phong